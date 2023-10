"C'était juste incroyable" : Hayden Christensen très touché par les fans de Star Wars

Hayden Christensen s'est exprimé sur son retour en Anakin Skywalker dans la série "Ahsoka", et sur son émotion devant les réactions des fans Star Wars.

Ahsoka retrouve Anakin dans la série Disney+

Disney+ a fait une proposition intéressante avec Ahsoka, sa dernière série live action Star Wars. Tout en s'adressant à des fans des séries d'animation Star Wars : The Clone Wars et Star Wars : Rebels, le show s'est avéré bien mené et compréhensible pour un public plus large. La présence de Rosario Dawson dans le rôle titre a bien aidé, tout comme celles de la très charismatique Ivanna Sakhno (Shin Hati). Et même si tout n'était pas parfait, la direction artistique était de qualité suffisante.

De plus, un visage bien connu a permis d'accrocher même les fans lointains de Star Wars. Hayden Christensen, qui a incrané Anakin Skywalker dans Star Wars, épisode II - L'Attaque des clones (2002) et Star Wars, épisode III - La Revanche des Sith (2005), a fait dans Ahsoka un retour remarqué. Déjà de passage dans Obi-Wan Kenobi (2022), l'acteur a cette fois été au cœur de tout un épisode. Dans le cinquième chapitre, alors qu'Ahsoka est entre la vie et la mort, elle retrouve son ancien maître. Il lui faut alors l'affronter et revivre des moments de son passé.

Ahsoka ©Disney+

Un retour important pour Hayden Christensen

Cet épisode fut l'occasion pour Hayden Christensen d'avoir de touchantes retrouvailles avec Rosario Dawson. Mais surtout, l'acteur a ainsi vécu un moment particulier avec les fans qui ont accueilli avec enthousiasme son retour. Dans une interview publiée sur la chaîne Youtube Star Wars, le comédien a partagé son émotion, d'abord de pouvoir revenir jouer Anakin, puis devant les réactions des spectateurs.

J'étais très excité de pouvoir revenir pour apporter davantage à ce personnage, et de pouvoir travailler avec ces gens que j'admire réellement. Le soutien des fans que j'ai ressenti a vraiment été remarquable. C'était juste incroyable. C'est difficile pour moi de l'exprimer avec des mots car cela compte beaucoup pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je suis revenu dans Star Wars en reprenant ce personnage. Cela a vraiment été quelque chose de spécial.

On peut comprendre qu'Hayden Christensen chérisse ces moments. Car du temps de la prélogie, il ne faisait pas l'unanimité en Anakin. La suite de sa carrière a d'ailleurs été plutôt compliquée. Mais après avoir prêté sa voix dans Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker (2019), les séries de Disney+ lui ont permis de revenir sérieusement dans l'univers de Star Wars. On ne sait pas s'il sera à nouveau impliqué dans une prochaine production Star Wars. Mais on peut supposer que si c'est le cas, une bonne partie des fans sera ravi.