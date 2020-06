HBO Max : quelles sont les séries les plus populaires sur la plateforme américaine ?

Bientôt une semaine que HBO Max a été lancée aux Etats-Unis. Avec les nombreuses séries et films disponibles, découvrez quels contenus sont les plus populaires sur la plateforme.

Il y a juste quelques semaines, Cinéséries vous annonçait le prix et la date d’arrivée de HBO Max, la nouvelle plateforme de streaming détenue par Warner. Cela fait bientôt une semaine que les Américains profitent de la plateforme.

Les plateformes de streaming offrent constamment l’embarras du choix à leurs utilisateurs mais il y a toujours des contenus qui retiennent plus l’attention que d’autres. Selon le site américain Comicbook, les séries les plus regardées seraient la série de dessins animés Looney Tunes et The Not-Too-Late Show with Elmo, un talk-show dérivée de Sesame Street, une série éducative pour enfants.

HBO Max arrive à attirer un public jeune

On aurait pu penser que dès le lancement de HBO Max, les utilisateurs se seraient tournés vers des séries comme Friends ou Game of Thrones en priorité. Cependant, c’est bien la marionnette Elmo et Bugs Bunny qui font les beaux jours de la plateforme depuis son lancement. Une bonne nouvelle car HBO ne rime pas forcément avec “jeune public” et les utilisateurs se demandaient si HBO Max pourrait cibler une audience plus jeune. Cette inquiétude n’a donc plus lieu d’être pour l’instant.

Au delà de cette bonne nouvelle, il faut savoir que HBO Max n’a pas obtenu les chiffres escomptés. Au premier jour, il est reporté que la plateforme a enregistré 90 000 téléchargements sur téléphone. Pas de quoi s’inquiéter en temps normal mais au vu de la concurrence, ce départ n’a pas de quoi réjouir les dirigeants de Warner. Disney + avait enregistré 4 millions de téléchargements et même Quibi avait réussi à intéresser 300 000 utilisateurs sur mobile dès leur lancement.

Le marché devient de plus en plus saturé et trouver sa place ainsi que son public s’avère difficile. Même avec un catalogue impressionnant, HBO Max est arrivé tard dans la course; cela dit, la plateforme a encore le temps de convaincre encore plus de monde avec ses créations originales par exemple.

Les Américains sont encore bel et bien les seuls qui peuvent profiter de HBO Max pour l’instant.