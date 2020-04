HBO Max annonce sa date de lancement et son prix

Le marché du streaming n’a pas fini d’accueillir de nouveaux arrivants. Le groupe WarnerMedia vient d’annoncer la date de lancement et le prix de la plateforme HBO Max. Un premier teaser a également été mis en ligne, il est disponible ci-dessus.

La guerre des plateformes de streaming fait rage depuis quelques temps et elle ne risque pas de finir de sitôt. Après le lancement de plateformes comme Netflix ou Hulu il y a quelques années, c’était plus récemment au tour de Disney+ et Apple TV+ de faire leur entrée sur le marché en fin d’année 2019. Comme nous l'annonce Le Figaro, le groupe WarnerMedia prend du retard mais vient tout de même d’annoncer que son service de streaming, HBO Max, débuterait le 27 mai sur un marché déjà bien saturé.

Contrairement à ses concurrents qui offrent un prix qu’on peut considérer comme abordable (6,99 euros pour Disney+ en France ou 7,99 euros avec un écran pour Netflix), HBO Max coûtera à ses utilisateurs 14,99 dollars par mois. Un prix élevé qui s’expliquerait par le fait que la chaîne HBO (une chaîne câblée aux Etats-Unis) coûte déjà aux téléspectateurs 14,99 dollars par mois.

Quels programmes sur HBO Max ?

HBO Max compte bien se faire une place dans un paysage très encombré où chaque plateforme cherche à avoir notre attention avec leurs différentes offres. Disney+ joue la carte familiale tandis que Netflix est aujourd’hui réputé pour ses séries originales. Pour HBO Max, le géant WarnerMedia, mise tout sur des programmes de qualité. HBO est connu pour être une chaîne de prestige, diffuseur de nombreux programmes jugés comme excellentes par les critiques (Six Feet Under, The Sopranos ou Game of Thrones). En plus de ces séries, les utilisateurs auront droit à tout le catalogue Warner, films et séries inclus. La série Friends, (qui avait prévu un épisode spécial comeback qui se retrouve aujourd'hui repoussé) fera par exemple partie du lot.

C’est peut-être cet élément qui fera la différence pour les futurs utilisateurs ? Il faut dire que dès son lancement, HBO Max proposera plus de 10.000 heures de programmes, dont l'ensemble des programmes HBO.

Ce qui fait aussi la force des plateformes sont les programmes originaux. Sur ce point là, HBO Max ne compte pas être en reste. WarnerMedia mise sur une série de programmes originaux dont Justice League Dark et Overlook, un spin-off de Shining, deux séries menées par JJ Abrams. Même un retour de la série Gossip Girl est prévu !

Pour ce qui est de HBO Max en France, aucune date n'a encore été annoncée mais la plateforme ne devrait pas voir le jour avant 2022, date à laquelle le deal exclusif avec OCS prend fin.