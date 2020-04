Hellbound : le réalisateur de Dernier Train pour Busan développe une série pour Netflix

Remarqué à juste titre pour "Dernier Train pour Busan", Yeon Sang-ho continue sa carrière et va être derrière la série "Hellbound" pour Netflix. Une adaptation d'un manga méconnu par chez nous qui peut donner de grandes choses en instaurant l'enfer sur Terre.

Quand on se réclame amateur de cinéma de genre, on doit toujours avoir un œil à propos de ce qui vient d'Asie. Ça empêche par conséquent de louper quelque chose comme Dernier train pour Busan, exceptionnel divertissement qui raconte comment des passages d'un train doivent affronter une invasion de zombies. C'est rythmé, généreux, inventif, drôle, émouvant et tendu. Un incontournable qui va avoir prochainement une suite, Peninsula. Yeon Sang-ho sera toujours derrière et le spectacle annoncé dans le premier trailer a l'air tout bonnement jouissif. Le réalisateur sud-coréen a un nouveau projet sur le feu, pour la plateforme américaine Netflix. Screen Daily annonce qu'une série titrée Hellbound est en préparation.

Elle sera tirée du manga Hell paru sur le web. Les lecteurs ont découvert dedans un monde immergé dans le chaos après que des créatures surnaturelles aient transformé la monde tel qu'on le connaît en véritable Enfer. De plus, un groupuscule religieux perçoit cet événement comme une oeuvre divine et agit en conséquence. Des détails sur le scénario ne sont pas donnés mais on suivra quelques humains qui tentent de survivre dans ce monde dévasté.

Hellbound, série live ou animée ?

Yeon Sang-ho sera à la mise en scène de cette série mais impossible de savoir si elle sera animée ou live. Dans le premier cas, il faudra évidemment moins de moyens pour mettre en images toutes les idées. Le réalisateur s'y est déjà essayé avec Seoul Station, le préquel au Dernier Train pour Busan. En revanche, si on doit attendre une série en prises de vue réelles, alors il faudra sortir de l'argent pour faire naître le monde d'Hellbound. Le film Dernier Train pour Busan avait été fait pour un peu plus de 8 millions de dollars et jamais on ne sentait des limites budgétaires à l'écran. Tout ça pour dire que, dans les deux cas, Yeon Sang-ho saura se débrouiller. La série n'a pas encore de date de sortie mais on va surveiller ça de très près. Quant à Peninsula, sa sortie française reste programmée au 12 août prochain.