Hellbound sur Netflix : c'est quoi cette série du réalisateur de Dernier Train pour Busan ?

Après "Squid Game" et le phénomène planétaire qu’elle a engendré, on vous dit tout sur "Hellbound", nouvelle série Netflix tout droit venue de Corée du Sud. Alors, qu’attendre de ce nouveau programme fantastico-horrifique ?

Hellbound : de quoi ça parle ?

Hellbound s’articule autour d’un postulat narratif et dramatique particulièrement fort. Ainsi, des monstres apparaissent en Corée – et notamment à Seoul – pour annoncer à certains êtres la date de leur mort. Mais ce n’est pas tout ! Les malheureux sont aussi prévenus que ce jour-là, ceux qui viendront les chercher les emmèneront tout droit en Enfer.

La capitale sombre sans plus tarder dans la terreur. La police ne sait plus où donner de la tête et la panique s'installe dans les rues de la ville. Mais attention, tous les habitants ne semblent pas avoir si peur que cela des repoussantes créatures qui foulent désormais la Terre. Au contraire, beaucoup les considèrent comme des « anges ». L’apparition de ces inquiétantes silhouettes scinde alors la population en deux. Si certains les définissent comme les envoyés du Tout-Puissant, d’autres prennent leur courage à deux mains et décident d'enquêter sur ces mystérieux et effrayants colosses.

Hellbound ©Netflix

On ne tarde pas à apprendre que les défenseurs les plus assidus de l’arrivée sur Terre des créatures ne sont autres que les membres d’une étrange secte religieuse, un mouvement du nom de « New Truth ». Le leader du groupuscule affirme que les apparitions accomplissent la justice divine, rien de plus. Au cours d’Hellbound, on suivra notamment les parcours d’un officier de police, d’une journaliste et d’une avocate. Tous se retrouvent autour d'un but commun : ils tentent de retracer l’origine de la venue des "anges" dans notre monde, mais aussi de déterminer le rôle que la secte a pu jouer dans toute cette affaire.

Hellbound : avec qui ?

Au casting de la série, on retrouve Yoo Ah-in (Burning), Park Jeong-min (Délivrez-nous du Mal), Kim Hyun-joo (Locataires), Yang Ik-june (A Quiet Dream) ou encore Won Jin-a (Long live the king).

A l’origine, Hellbound est en fait un webtoon écrit et réalisé par Yeon Sang-ho. Si le nom de ce cinéaste vous est inconnu, vous avez pourtant dû entendre parler de ses longs-métrages ! Parmi eux, l'acclamé Dernier train pour Busan ainsi que Peninsula, sa "suite" parue en 2020, mais aussi le film d'action Psychokinesis. Pour en revenir au fameux "webtoon" créé par le cinéaste, sachez que ce terme désigne une forme de bande-dessinée - ou "manhwa" - destinée à être lue ou « scrollée » sur smartphone. Particulièrement réputé en Corée, le genre fédère depuis quelques années des millions de lecteurs. Yeon Sang-ho est donc logiquement à la tête de l'adaptation sérielle de son webtoon, qui connaît un franc succès depuis sa parution en 2019 !

Hellbound ©Netflix

Pour l’anecdote, le pilote de Hellbound a été diffusé en avant-première lors du festival international du film de Toronto, une première pour une série coréenne ! Pas plus tard que le mois dernier, il est également passé au Festival international du film de Busan.

Où et quand regarder la série ?

Vous pourrez plonger dans l’univers fantastique et mystérieux d’Hellbound dès le 19 novembre sur Netflix ! La première saison du programme, composée de six épisodes, sera disponible en intégralité sur la plateforme au logo rouge.

Alors, séduits par le pitch pour le moins original de cette nouvelle série sud-coréenne ?