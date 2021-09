Hellbound : un teaser pour la série Netflix du réalisateur de Dernier train pour Busan

Le réalisateur de "Dernier train pour Busan" est de retour, cette fois avec une série. "Hellbound" arrivera le 19 novembre sur Netflix et se dévoile avec une première bande-annonce.

Dernier train pour Busan, un succès et après ?

En 2016 le cinéma coréen nous a mis une nouvelle claque avec Dernier train pour Busan. Le long-métrage est parvenu à renouveler le genre du film de zombies en se déroulant quasi-exclusivement dans un train. Au moment où les passagers quittent Séoul, un virus commence à se répandre. Mais dans l'un des wagons se trouve un homme infecté. Rapidement les infectés vont se multiplier et les quelques survivants devront tout faire pour s'en sortir le temps d'arriver à Busan, unique ville sécurisée...

Outre sa présentation au festival de Cannes en 2016, en séance de minuit, le film a rapporté quasiment 100 millions de dollars au box-office mondial. De quoi ouvrir beaucoup de portes à son réalisateur Yeon Sang-ho. Sauf que depuis, le cinéaste peine à convaincre. Psychokinesis (2018) n'a même pas atteint le million en Corée et a été distribué en France sur Netflix. Puis, en 2020, il y a eu Peninsula, suite ratée de Dernier train pour Busan (voir notre critique). On peut donc commencer à se demander si ce premier long-métrage en prises de vue réelles n'était pas qu'un coup de chance. On aura l'occasion de vérifier ça une nouvelle fois avec Hellbound, série Netflix dont il a réalisé les six épisodes.

Hellbound ©Netflix

Place à une série avec Hellbound

Comme on peut le voir dans la bande-annonce d'Hellbound (en une d'article), exit les zombies et place à de grosses créatures. Des anges de la mort qui apparaissent pour emporter des individus, quitte à tout détruire sur leur passage. Voici le synopsis officiel disponible sur Netflix : Après l'apparition soudaine de créatures venues d'un autre monde, condamnant des individus à l'enfer, un groupe religieux diffuse la théorie d'une justice divine.

Difficile de se faire une opinion avec cette première vidéo. Mais on se dit que l'univers d'Hellbound pourrait être intéressant. Il sera aussi bien de voir comment Yeon Sang-ho s'en sort avec un format long de série. Enfin, notons la présence au casting de la star coréenne Yoo Ah-in (Burning, Alive).

Hellbound, qui a été la première série coréenne présentée au festival du film de Toronto, arrivera sur Netflix le 19 novembre.