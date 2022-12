Henry Cavill annonce la série live Warhammer 40,000

En cette fin d'année, le nom d'Henry Cavill est sur toutes les lèvres. Justement, le principal intéressé vient de partager son nouveau projet, "Warhammer 40,000", qui devrait faire grand bruit dans l'industrie !

Henry Cavill : de multiples adieux

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Henry Cavill, acteur britannique bien connu - notamment pour son interprétation de Clark Kent -, ne reviendra pas dans le rôle de Superman pour l'écurie DC. En effet, James Gunn, nouveau directeur des studios DC, a évoqué un nouveau long-métrage centré sur le super-héros. Malheureusement, l'œuvre sera un préquel. Un comédien plus jeune devrait donc reprendre le rôle.

Henry Cavill - Batman v Superman © Warner Bros

Cette toute récente nouvelle a déçu nombre de spectateurs, d'autant qu'une annonce similaire concernant la star a circulé il y a peu ! Ainsi, celui qui prêtait jusqu'alors ses traits au sorceleur Geralt de Rive dans la série The Witcher, ne rempilera que pour la troisième saison du show. Pour la suite, c'est Liam Hemsworth, notamment au casting de la saga Hunger Games, qui se glissera dans la peau du personnage principal.

S'il admet dans un post Instagram que la nouvelle de son "éviction" du prochain film DC n'a pas été "facile à digérer", Cavill souhaite néanmoins le meilleur au studio et à leur film à venir. La star semble d'ailleurs sur tous les fronts, puisqu'il a confirmé en grande pompe un nouveau projet alléchant.

Warhammer 40, 000 : la série

Pour ceux qui l'ignoreraient, Warhammer 40,000 n'est autre qu'un jeu de figurines et de stratégie. Les miniatures peuvent être peintes et collectionnées par les joueurs. Chaque participant constitue sa propre armée et se livre bataille dans un univers aussi dystopique que guerrier.

Pour l'anecdote, Henry Cavill, friand de jeux (vidéos notamment), a toujours adoré cette franchise - il aime particulièrement construire et peindre ses figurines. C'est dans un post sur son compte Instagram que l'acteur fait part de cette grande nouvelle. Il tiendra donc le rôle principal du programme à venir, mais participera également à la direction artistique de ce dernier. L'interprète de Geralt de Riv annonce également qu'Amazon produira et diffusera la série. Un véritable rêve devenu réalité pour l'acteur, comme vous pouvez le lire ci-dessous.

Pour le moment, le projet n'en est qu'à ses débuts. Cavill annonce que la prochaine étape est de constituer l'équipe créative - showrunner, réalisateur et scénaristes. Aucun élément de l'intrigue n'a donc été dévoilé, même si l'on sait déjà que l'univers du jeu prend place 40 000 ans après le nôtre. Là, les humains, créatures magiques et extraterrestres se livrent une guerre sans merci.

Une bonne nouvelle

Si la publication d'Henry Cavill remonte à seulement une heure, près d'un million de personnes ont déjà réagi positivement à cette annonce. Dans les commentaires, beaucoup d'internautes félicitent le comédien de se lancer dans ce projet qui le passionne visiblement, surtout après ses récentes déconvenues. Il faudra en revanche s'armer d'un peu de patience pour en savoir plus sur cette adaptation !

En attendant, vous pouvez toujours retrouver le britannique dans Enola Holmes 2, sur Netflix. Il est aussi à l'affiche d'Argylle, un long-métrage AppleTV+ du talentueux Matthew Vaughn, qui devrait être diffusé en France courant 2023. A ses côtés, de nombreux grands noms, de Bryan Cranston à Bryce Dallas Howard en passant par Samuel L. Jackson. Dans ce dernier, il campe un espion à la renommée internationale... un pied de nez à un certain James ?