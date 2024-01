Apple : cette excellente série haletante va avoir une saison 2

La série "Hijack" diffusée l'été dernier sur Apple TV+ avait connu un bel engouement auprès du public en raison de son caractère haletant. Une saison 2 arrive prochainement comme l'a officiellement annoncé la plateforme de streaming

Hijack : une première saison haletante

En plus de Netflix et Prime Video, Apple TV+, la plateforme de streaming de la marque à la pomme a été lancée en novembre 2019 et s'est rapidement fait une place dans le domaine concurrentiel du streaming. Parmi leurs productions les plus emblématiques, on retrouve notamment The Morning Show, Ted Lasso, ou encore For All Mankind, qui sont toutes les trois très populaires auprès du public. L'été dernier, Apple a dégainé la première saison de la série Hijack portée par Idris Elba, qui a connu un bel engouement.

Pour rappel, l'action se déroulait en temps réel à bord d'un avion de ligne, reliant Dubaï à Londres, qui était détourné par des mystérieux pirates de l'air. À la manière de 24 Heures Chrono, chaque épisode couvrait une heure à bord de l'appareil, en compagnie de Sam Nelson, interprété par Idris Elba, qui tentait de négocier avec les terroristes. Diffusée à raison d'un épisode par semaine, et non en mettant tous les épisodes à disposition tout de suite, Hijack avait su créer l'attente chaque mardi et les spectateurs s'étaient pris au jeu, échafaudant diverses théories sur ce qui allait advenir.

Apple annonce la saison 2

La première saison d'Hijack s'était terminée sur une vraie fin pour Sam Nelson et les passagers de l'avion de la compagnie Kingdom Airlines, sans qu'un cliffhanger ne vienne augurer une prochaine saison 2. Pourtant, après le succès qu'a connu la première saison, il s'agissait d'une possibilité très forte.

Le producteur exécutif du show, Hakan Kousetta, avait déclaré en août dernier, qu'il ne fermait pas la porte à une hypothétique saison 2, mais qu'il faudrait que le retour de Sam Nelson soit justifié.

C'est visiblement chose faite, puisque Apple vient d'officialiser la saison 2 d'Hijack, avec le retour d'Idris Elba, qui est également producteur. Ce dernier a déclaré :