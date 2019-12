Hippocrate saison 2 : découvrez les premières infos

Mais quelle excellente nouvelle pour terminer l’année en beauté ! Canal+ vient de lâcher l’info, la série « Hippocrate » signée Thomas Lilti sera de retour pour une deuxième saison et le tournage devrait commencer rapidement. D’autre part, la lecture du synopsis promet déjà de grands moments.

La série Hippocrate de Thomas Lilti, tirée de son film éponyme, sera de retour dans une deuxième saison, c’est maintenant officiel.

Cette création originale de Canal+ entrera donc en tournage dès le mois de janvier 2020. Toute l’équipe sera réunie autour du réalisateur (et médecin) Thomas Lilty.

On va donc retrouver nos héros préférés :

Nous avions d’ailleurs rencontré ces comédiens en novembre 2018, lors de la sortie de la première saison.

Mais retour à cette saison 2 dont voici le synopsis officiel dévoilé par Canal+ :

Cette fois, ce n’est pas une quarantaine qui menace le service, mais une vague de froid qui s’est abattue sur toute la France. Les hôpitaux sont submergés, des incident surviennent… Et les soignants et malades doivent se replier en médecine interne. Alyson et Hugo poursuivent leur stage dans le service. Chloé fait tout pour revenir pratiquer malgré une santé fragile. Mais aucun d’eux n’a de nouvelles d’Arben, disparu sans laisser un mot. Ils vont devoir affronter un hôpital en crise, sous l’autorité du nouveau chef du service des urgences…