His Dark Materials : une nouvelle bande-annonce pour la saison 2

Après avoir pu en découvrir les premières images il y a un peu plus d’un mois, une nouvelle bande-annonce de la deuxième saison de "His Dark Materials" vient d’être mise en ligne. La suite de la série arrivera en novembre prochain sur OCS, sans que l’on sache la date précise pour le moment.

His Dark Materials, nouvelle adaptation de l’histoire imaginée par Philip Pullman

His Dark Materials : À la croisée des mondes est une nouvelle adaptation de la trilogie de romans de Philip Pullman et parue de 1995 à 2000. Elle fait suite au film de 2007 réalisé par Chris Weitz et porté, entre autres, par Daniel Craig et Nicole Kidman.

L’histoire est centrée sur Lyra, une jeune orpheline élevée dans l’atmosphère austère et confinée du prestigieux Jordan College, à Oxford. Après l’enlèvement de nombreux enfants, dont son meilleur ami Roger, Lyra va entamer un périple vers le Nord pour tenter de les libérer. Elle va alors faire d’étonnantes rencontres et affronter de multiples dangers. Et la jeune fille va vite se rendre compte que de nombreuses personnes semblent s’intéresser à elle.

Cette nouvelle adaptation des livres de Pullman a été développée par Jack Thorne, et est co-produite par la BBC et HBO. His Dark Materials est dotée d’un solide casting, composé d’acteurs principalement britanniques. C’est Dafne Keen qui porte la série de Thorne en y jouant Lyra. La jeune actrice avait été découverte par beaucoup à la sortie de Logan, en 2017. Elle y jouait Laura Kinney, alias X-23, face au Wolverine de Hugh Jackman.

Alors que Daniel Craig jouait le personnage de Lord Asriel dans le film de 2007, c’est ici James McAvoy qui reprend le rôle. Quant à Marisa Coulter, à laquelle Nicole Kidman prêtait ses traits au cinéma, elle est cette fois interprétée par Ruth Wilson. Anne-Marie Duff y joue Ma Costa, Clarke Peters le Maître, James Cosmo Farder Coram et Lin-Manuel Miranda Lee Scoresby. Andrew Scott, qui s’est déjà distingué dans deux séries de la BBC avec ses rôles marquants de Moriarty dans Sherlock et du prêtre dans Fleabag, fait aussi partie de la distribution.

La tension monte dans la nouvelle bande-annonce de His Dark Materials

La guerre se prépare dans les nouvelles images de la saison 2 de His Dark Materials. Celles-ci annoncent la couleur, puisque l’atmosphère s’y révèle être encore plus sombre que celle de la précédente bande-annonce, dévoilée il y a un peu plus d’un mois. Comme le laissait présager le premier trailer, le Magisterium s’annonce plus menaçant que jamais. Le Père MacPhail, joué par Will Keen, délivre même un speech devant une audience conquise à sa cause, et qui laisse penser que son influence pourrait être suffisante pour prendre le contrôle. Marisa Coulter se montre aussi plus dangereuse que jamais, et prête à torturer une sorcière pour la faire parler. L’étau semble se resserrer autour des principaux héros de l’histoire.

De l’autre côté, on se prépare à la guerre, et on comprend vite que Lyra devrait avoir son rôle à jouer très important dans le conflit. On en apprend aussi un peu plus sur Will Parry, le nouvel ami de Lyra joué par Amir Wilson. Comme la jeune fille le découvre, il semble aussi avoir une importance capitale dans la bataille à venir. On peut donc imaginer que les deux jeunes protagonistes pourraient s’associer pour parvenir à remporter la guerre face au Magisterium.

Comme c’était le cas pour la première, la nouvelle saison de His Dark Materials sera composée de 8 épisodes, qui devraient aussi durer autour d’une heure.