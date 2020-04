Homecoming : un premier teaser pour la saison 2 avec Janelle Monáe

Amazon a dévoilé la date de diffusion et la première vidéo promotionnelle de "Homecoming" saison 2. La saison 1 était portée par Julia Roberts, la seconde le sera par Janelle Monáe, au centre de ce teaser.

En 2018 Amazon Prime Vidéo avait attiré l'attention avec la série Homecoming. Pour la première fois on découvrait Julia Roberts dans une série. Suffisant pour que les curieux viennent y jeter un œil. Mais après dix épisodes constituant la première saison, on s'attendait à ce que la série s'arrête-là, formant ainsi une mini-série. A la place, Amazon a donné le feu vert pour une saison 2, faisant alors de Homecoming une anthologie - bien qu'on devrait retrouver certains personnages de la saison 1.

Exit Julia Roberts (qui reste productrice), remplacée pour cette nouvelle saison par Janelle Monáe, qu'on apprécie particulièrement, aussi bien en tant qu'artiste musicale que comédienne. La voir au centre d'une série devrait lui permettre de se révéler encore davantage sur ce médium.

Nouveau mystère pour Homecoming

C'est donc en toute logique qu'on la découvre dans le premier teaser dévoilé par Amazon. Une vidéo de trente secondes qui ne permet pas de se faire une idée complète de cette nouvelle saison, ou du moins de savoir si l'ambiance sera similaire à ce que proposait la saison 1. En effet, comme on l'avait noté dans notre critique de la saison 1 de Homecoming, la série rend un véritable hommage au genre du thriller paranoïaque des années 1980, et plus particulièrement à ceux de Brian De Palma, jusque dans l'utilisation de la musique de Pino Donaggio. En sera-t-il de même en saison 2 ? Impossible de le dire pour le moment.

Néanmoins, on peut voir qu'un nouveau mystère devra être élucidé puisqu'on découvre Janelle Monáe qui se réveille sur une barque au milieu d'un fleuve sans savoir comment elle est arrivée là. Ce sera, a priori, le point de départ de la saison 2 qui une fois de plus abordera la question de la mémoire et de l'oubli (volontaire ou non).

En plus de Janelle Monáe on peut apercevoir Joan Cusack, Hong Chau (Watchmen) et Stephan James (de retour donc). La saison 2 de Homecoming sera disponible sur Amazon Prime Vidéo le 22 mai.