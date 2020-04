Homeland : le showrunner explique la fin de la série

Alex Gansa, le co-créateur de "Homeland", est revenu en détails sur certains des principaux points de l'intrigue du dernier épisode de la saison. Il a par exemple évoqué les nombreux débats entre les équipes créatives sur la direction que devait prendre l'histoire et a donné son avis sur une potentielle suite. ATTENTION SPOILER !

Homeland a tiré sa révérence dimanche dernier après huit saisons. Après avoir révélé qu’une importante scène avait été écrite avant d’être abandonnée pour le début du dernier épisode, Alex Gansa, l’un des créateurs de la série, est revenu sur son final. Dans de nombreuses interviews pour différents médias, il est revenu sur plusieurs points de l’intrigue de cette fin, et notamment sur le dernier twist.

Attention car cet article contient des spoilers sur le dernier épisode d’Homeland

Dans ce dernier épisode, Carrie semble avoir accepté de tuer Saul pour le compte de la Russie, trahissant ainsi son pays. Les Russes veulent le nom de l’espion qui opère au sein du gouvernement depuis des décennies, et si Saul refuse de le donner à sa protégée, ils pensent qu’elle sera alors mise au courant elle-même. Mais Carrie ne veut en réalité pas tuer Saul, mais seulement lui faire croire que c’est le cas. Et, quand il refuse de lui donner le nom, elle se rend alors chez la sœur de Saul, et lui dit que son frère est mort. Celle-ci décide alors de révéler à Carrie le nom de l’espion.

Acculé, celui-ci décide alors de se suicider pour éviter la capture. Carrie se sent alors terriblement coupable, mais la menace d’une guerre nucléaire avec le Pakistan a été évitée. L’intrigue avance alors de deux ans. Carrie vit maintenant en Russie et entretient une relation avec Yevgeny. Elle a même écrit un livre sur la trahison de son pays. Elle semble donc être devenue une agente russe.

Mais, dans un dernier twist, Carrie envoie un message à Saul de la même manière que celui-ci communiquait avec son espion au sein du gouvernement Russe. On comprend donc qu’elle est désormais une espionne pour les États-Unis, et qu’elle a remplacée l’homme forcé de se suicider à cause d’elle. Ainsi se termine la série.

Alex Gansa détaille les choix forts faits pour le dernier épisode d’Homeland

Alex Gansa est revenu sur plusieurs points de cet épisode, et sur les choix qui ont été faits. Il a par exemple évoqué les nombreux débats sur la direction que devait prendre l’intrigue entre les producteurs et les acteurs de la série.

Pour TVLine, il a ainsi révélé que de vives discussions avaient eu lieu pour savoir quels seraient les choix les plus cohérents que chaque personnage devrait faire :

Tout le monde avait de très fortes opinions sur la façon dont la série devait se terminer. Les conversations sont devenues intenses sur jusqu’où irait Carrie, et jusqu’où elle n’irait pas. Si elle dénoncerait l’espion. S’il serait tué. Et tout le monde voulait quitter la série de manière à ce que leurs personnages restent fidèles à eux-mêmes. Il y a eu beaucoup de discussions sur tout ça au cours des derniers épisodes.

Le créateur de Homeland a aussi révélé qu’ils avaient même sérieusement envisagé de voir Carrie tuer Saul :

Cette scène de fin entre Carrie et Saul a eu droit à de nombreuses versions avant de devenir ce qu’elle est dans l’épisode. Dans l’une de ces versions, elle le tuait. Mais quand je relisais cette scène après l’avoir écrite, je me disais : « Je ne crois tout simplement pas que Carrie ferait vraiment ça. » Donc nous avons trouvé une autre façon de faire cette scène.

Dans une autre interview pour Deadline, le co-créateur de la série a aussi révélé que l’idée derrière ce final était de laisser entendre que la relation entre Carrie et Saul était en train de se reformer :

Carrie a vraiment trahi Saul et son pays, et est vraiment responsable de la mort d’un important espion américain à Moscou. Et, à la fin, on la découvre à la place de cet espion, et l’espoir d’une relation restaurée avec Saul est permis. C’est l’impression que nous voulions donner avec ces dernières 15 minutes.

Gansa a aussi expliqué pour EW que le final d’Homeland n’était pas prévu depuis des années. En réalité, les équipes créatives ont trouvé cette fin durant la dernière saison : « Nous parlions du final pendant le développement de la saison. On se posait les questions : « Si on prend cette décision, où est-ce que ça va nous mener ? Comment on va avoir une fin qui nous plaît ? » Nous savions que nous voulions que Carrie finisse en Russie. Mais comment elle y arrivait et ce qui se passait quand elle arrivait là-bas était sujet à discussions. »

Enfin, le co-créateur de la série a été interrogé sur une possible suite par le média américain. Tout en refusant de fermer la porte à l’idée, il a tout de même expliqué que le dernier épisode donnait vraiment l’impression d’une fin satisfaisante :