House of the Dragon fait un carton pour le final de la saison 2

Avant sa diffusion sur HBO et Max, le dernier épisode du second chapitre de "House of the Dragon" avait fuité. Heureusement, cela ne l’a pas empêché de signer un très beau score d’audience

Malgré les fuites avant sa diffusion…

Suivant les traces de sa grande sœur, Game of Thrones, House of the Dragon est immédiatement devenue l’une des séries les plus plébiscitées au monde depuis la sortie de son premier épisode, en 2022. Le show se déroule bien avant la naissance de Daenerys, et raconte les dissensions au sein de la famille Targaryen ayant conduit au début de la guerre de succession et de la guerre civile.

La deuxième saison de House of the Dragon a récemment livré sa conclusion. Malheureusement, peu de temps avant sa sortie sur Max (la plateforme de streaming de HBO), le dernier épisode avait fuité en ligne. Il y avait donc de quoi être inquiet pour les audiences de cet épisode. Mais les fuites ne l’ont finalement pas empêché de cartonner.

… la conclusion de la saison 2 de House of the Dragon cartonne !

Le huitième et dernier épisode de la saison 2 de House of the Dragon a été diffusé ce dimanche 5 août. Peu de temps après, Variety a partagé les chiffres d’audiences réalisés par cet épisode. Et ceux-ci sont excellents. Le final de la saison 2 a attiré 8,9 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion sur HBO et Max. Soit une augmentation de 14% par rapport au premier épisode de la saison.

Sur une note un peu moins positive, le final du deuxième chapitre de la série n’a pas fait aussi bien que celui de la première saison. Ce dernier avait rassemblé 9,3 millions de téléspectateurs. Et il avait lui aussi été victime de fuites avant sa diffusion. Ce score est toutefois proche de celui du final de la saison 2, qui reste donc très positif.

La série aura encore deux saisons

Désormais, le show lancé en 2022 prépare sa suite. Ce lundi 5 août, Ryan Condal, le co-créateur et showrunner de la série, a fait une annonce de taille la concernant. Comme le rapporte Variety, il a confirmé que le show se poursuivrait pour deux autres saisons.

House of the Dragon finira donc avec sa saison 4. Ryan Condal a aussi expliqué que le troisième chapitre était en cours d’écriture. Le plan est de pouvoir commencer son tournage début 2025. Ce qui signifie qu’il ne devrait donc pas sortir avant 2026. On ne sait pas encore combien d’épisodes il comptera. Il en va de même pour la quatrième et dernière saison.