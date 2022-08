House of the Dragon déjà renouvelée pour une saison 2

Alors que la saison 1 vient de débuter, "House of the Dragon", le préquel de "Game of Thrones" centré sur la famille Targaryen vient d'être renouvelé pour une saison 2. Attention ! Cet article contient des SPOILERS sur la série.

House of the Dragon : un nouveau succès pour HBO

Game of Thrones a été un tel succès mondial pour HBO que la chaîne compte bien capitaliser dessus encore longtemps. Pour ce faire, plusieurs spin-offs ont été annoncés dont un sur Jon Snow. Mais avant d'assister au retour de ce dernier, c'est ses ancêtres les Targaryen qui ont droit aux honneurs. House of the Dragon vient de commencer sa diffusion le 22 août dernier et déjà le pilote a battu le record du premier épisode le plus suivi de l'histoire de la chaîne avec 10 millions de téléspectateurs américains.

House of the Dragon © HBO

Les fans de la série-mère étaient visiblement très impatients de retrouver l'univers créé par George R.R. Martin, dont le programme est une nouvelle fois tiré (des deux tomes Feu et Sang plus précisément).

Pour rappel, la série est un préquel de Game of Thrones qui revient sur les événements qui ont conduit à la guerre de succession au sein de la dynastie des Targaryen, près de deux siècles avant la naissance de Daenerys. Cet affrontement appelé "La Danse des Dragons" a conduit à la chute de la famille qui régnait sur Westeros et à la disparition des dragons.

La première saison de ce préquel débute à la neuvième année du règne de Viserys Targaryen, qui choisit sa fille unique Rhaenyra comme héritière du trône de fer. Une décision controversée qui déclenche les prémices de la guerre de succession à venir.

Étant donné que La Danse des Dragons a débuté à la mort de Viserys, il semblait évident que la série allait durer plusieurs saisons.

Une saison 2 déjà annoncée

La diffusion à peine débutée, HBO a d'ores et déjà confirmé une saison 2 pour House of the Dragon. On rappelle que la première saison couvre presque 30 ans d'événements, et devrait donc se terminer sur la disparition de Viserys. La saison 2 risque donc d'être particulièrement haletante. On a déjà hâte !

Pour rappel, la série est à retrouver tous les lundis en France sur OCS.