House of the Dragon : deux excellentes nouvelles pour la saison 2 !

On en sait plus sur la date de sortie de la saison 2 de la série "House of the Dragon". Et il va falloir s'armer de patience. Mais la bonne nouvelle, c'est que le tournage est bel et bien terminé et n'a pas été retardé par la grève qui paralysait Hollywood.

House of the Dragon saison 2 : les fans trépignent Diffusée à l'été dernier, la saison de la série House of the Dragon, préquelle de Game of Thrones, a connu un immense succès auprès des spectateurs. Les spectateurs du monde entier ont été captivés par ces épisodes épiques qui ont dévoilé les intrigues et les tensions précédant la célèbre guerre de succession au sein de la dynastie Targaryen, événement historique de Westeros mieux connu sous le nom de "La Danse des Dragons". Le dernier épisode de cette première saison a tenu les fans en haleine, anticipant une confrontation mémorable entre le clan des noirs, dirigé par la déterminée Rhaenyra, et le clan des verts, orchestré par la stratégique Alicent Hightower. La fin de la saison 1 a marqué les esprits avec une scène poignante : Rhaenyra Targaryen, le visage déformé par la colère et le chagrin, découvrant le sort tragique de son fils, Lucerys Velaryon. Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy) - House of the Dragon épisode 10 © HBO La mort de ce dernier, dévoré par le redoutable dragon Vhagar sous les ordres d'Aemond Targaryen, fils d'Alicent Hightower, a non seulement bouleversé le destin des personnages principaux, mais a également mis en lumière l'ampleur des tensions et des rivalités entre les deux clans. Cette tragédie annonce le début d'une guerre sans précédent que les fans attendent avec impatience de découvrir dans la saison 2.

House of the Dragon saison 2 : un massacre dès le premier épisode ? Deux bonnes nouvelles pour le retour de la série On apprend aujourd'hui, dans un rapport de Variety, que le tournage de la saison 2 de House of the Dragon est bel et bien terminé. En effet, la production n'avait pas été impactée par la grève qui a paralysé Hollywood pendant de nombreux mois. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on apprend, toujours via ce rapport de Variety, que HBO vise désormais une sortie à l'été 2024 pour la saison 2. Il se sera donc écoulé deux ans entre les deux premières saisons du préquel de Game of Thrones. Une éternité pour les fans qui trépignent d'impatience d'enfin assister à la Danse des Dragons.