House of the Dragon épisode 6 : pourquoi cette mort est différente des romans ?

L'épisode 6 de House of the Dragon a été le théâtre d'une mort violente mais spectaculaire. Le showrunner de la série a expliqué pourquoi elle était différente de celle du roman de George R.R. Martin "Feu et Sang". ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS sur l'épisode 6 !

House of the Dragon : un épisode 6 marquant

Dix ans se sont écoulés entre les épisodes 5 et 6 de House of the Dragon. Pour davantage de crédibilité, un changement de casting majeur a eu lieu. Milly Alcock et Emily Carey, les jeunes interprètes de Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower ont été remplacées par Emma d'Arcy et Olivia Cooke.

Les premières secondes de l'épisode 6 s'ouvrent sur Rhaenyra qui donne naissance à son nouvel enfant, un garçon nommé Joffrey (en hommage à l'amant de Laenor tué par Criston Cole dans l'épisode 5). Seulement quelques instants après la délivrance, Alicent demande à ce qu'on lui emmène le nouveau-né. Rhaenyra décide donc de lui apporter elle-même, malgré la douleur de l'accouchement.

Une scène qui illustre parfaitement la relation entre la reine et la princesse, qui s'est grandement dégradée depuis le mariage de cette dernière. Désormais, Alicent soutient son fils aîné Aegon en tant qu'héritier du roi Viserys.

Une autre séquence d'accouchement a marqué les spectateurs dans cet épisode 6 de House of the Dragon. En effet, Laena, la seconde épouse de Daemon Targaryen, était sur le point de donner naissance à un nouvel enfant. Hélas, le bébé n'a pas pu naître, et Laena, se sachant condamnée, a demandé à son impressionnant dragon Vhagar d'abréger ses souffrances.

Laena Velaryon demande à son dragon Vhagar d'abréger ses souffrances - House of the Dragon épisode 6 © HBO

Pourquoi cette mort a été modifiée ?

La mort violente de Laena sous les yeux de son mari Daemon a impressionné les spectateurs. Si vous avez lu Feu et Sang, vous savez cependant qu'elle est très différente du roman de George R.R. Martin.

En effet, dans ce dernier, la fille de Corlys Velaryon décède à Lamarck (la demeure de la maison Velaryon non loin de Peyredragon), et non à Pentos. Elle meurt d'une fièvre puerpérale (une infection de l'utérus) après avoir donné naissance à un fils difforme qui ne vécut qu'une heure. Avant de rendre son dernier souffle, Laena a tenté de monter une dernière fois son dragon Vhagar, mais a succombé dans les escaliers de la tour. Une mort bien différente donc de celle vue dans la série.

Dans une interview donnée à Variety, le showrunner Ryan Condal a expliqué pourquoi ils avaient décidé d'offrir à Laena une mort plus spectaculaire :

Laena est une valkyrie. Une dragonnière. Nous avons fait sa connaissance dans l'épisode 2, cette petite fille a voulu chevaucher le plus gros dragon du monde. Ça nous semblait logique de modifier sa fin par rapport au livre. Malheureusement, compte tenu de l'avancée de cette saison, nous avons passé peu de temps en sa compagnie. Pour nous rattraper, nous avons voulu lui offrir une sortie mémorable, et en adéquation avec son personnage. Même si Nanna Blondell ne l'a incarnée que peu de temps, elle a montré qui était vraiment Laena.

Dans la bande-annonce de l'épisode 7, nous découvrons que Vhagar a été volé. Tout indique qu'Aemond Targaryen (le petit frère d'Aegon) en est le responsable.