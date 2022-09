House of the Dragon épisode 7 : un violent duel entre Rhaenyra et Alicent annoncé

Découvrez les premières images de l'épisode 7 de "House of the Dragon" avec un duel entre Rhaenyra et Alicent qui s'annonce violent. Mais aussi les adieux à ce personnage, et à la mystérieuse disparition d'un (très gros) dragon. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR L'ÉPISODE 6 !!

House of the Dragon : la fin approche

Le préquel de Game of Thrones continue sur sa lancée et en est déjà à plus de la moitié de la diffusion de sa première saison. Pour le plus grand bonheur des fans, qui sont de plus en plus nombreux à suivre les épisodes de House of the Dragon. Ce lundi 26 septembre, c'est l'épisode 6 qui était diffusé (sur HBO Max aux États-Unis, et sur OCS en France). Un épisode pivot puisqu'un gros changement de casting était au programme.

En effet, pour rendre plus crédible l'ellipse de dix ans entre les épisodes 5 et 6, les interprètes de Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower ont changé. C'est désormais Emma d'Arcy qui campe la première, et Olivia Cooke qui joue la deuxième. Elles succèdent à Milly Alcock et Emily Carey, dont les performances ont été unanimement saluées.

Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy) - House of the Dragon épisode 6 © HBO

L'épisode 6 s'ouvre sur une séquence particulièrement sordide qui illustre la relation entre les deux femmes. Ainsi, après la trahison de Rhaenyra, Alicent avait décidé de soutenir son fils Aegon comme successeur de Viserys. Et en dix ans les choses se sont envenimées. Alors que Rhaenyra est en train d'accoucher de son nouvel enfant, Alicent demande à voir le nouveau-né sur le champ. Une manière pour la reine de s'assurer qu'il s'agit une nouvelle fois d'un bâtard (dont le père est Harwin Fort) et de garder le contrôle sur son ennemie. Malgré la douleur, Rhaenyra décide donc de lui emmener, quelques instants seulement après l'avoir mis au monde.

Rhaenyra vs Alicent : la tension monte dans l'épisode 7

Comme chaque semaine, HBO a mis en ligne un teaser de l'épisode suivant. Celui de l'épisode 7 débute avec la mise à l'eau du cercueil de Laena Velaryon, l'épouse de Daemon Targaryen. Dans l'épisode 6 de House of the Dragon, cette dernière ne parvenant pas à mettre au monde son enfant et se sachant condamnée, demande à son dragon Vhagar de la brûler vive. Une séquence d'adieux qui s'annonce déjà émouvante.

House of the Dragon épisode 7 © HBO

Mais le véritable intérêt de ces premières images résident dans la tension toujours grandissante entre Alicent et Rhaenyra. En effet, on découvre quelques secondes d'un duel violent, dans lequel la reine brandira une dague face à Rhaenyra. Une escalade de violence qui nous donne un avant-goût de la guerre civile qui nous attend (la fameuse "danse des dragons") après la mort de Viserys entre les partisans de Rhaenyra et ceux d'Aegon II.

Où est passé Vhagar ?

Le teaser de l'épisode 7 de House of the Dragon annonce également un nouveau mystère : Vhagar a été volé. Le plus gros dragon de Westeros, précédemment chevauché par Laena Velaryon, a disparu. On peut évidemment soupçonner Aemond, le petit frère d'Aegon II, qui souffrait de ne pas avoir de dragon. Est-il parvenu à chevaucher Vhagar ? Nous aurons la réponse lundi prochain.