House of the Dragon épisode 6 : un gros changement arrive

La diffusion de House of the Dragon se poursuit sur HBO aux États-Unis (et sur OCS en France). La bande-annonce de l'épisode 6 annonce un gros changement à venir. Découvrez-la ci-dessus.

House of the Dragon : les premières images de l'épisode 6

Comme chaque semaine après la diffusion de l'épisode hebdomadaire de House of the Dragon, HBO dévoile le trailer du suivant. Ainsi, nous avons pu découvrir les premières images de l'épisode 6, qui annoncent un gros changement.

En effet, en raison d'une ellipse de dix ans entre les épisodes 5 et 6, les plus jeunes acteurs du préquel de Game of Thrones seront remplacés. À commencer par les interprètes de Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower. Milly Alcock et Emily Carey laissent donc leur place à Emma D'Arcy et Olivia Cooke pour le reste de la série.

Rhaenyra et Alicent © HBO

Dans la bande-annonce de cet épisode 6, nous découvrons également un Viserys vieillissant et à la santé déclinante. De quoi augurer que la saison 1 se termine sur sa mort et le début de la guerre de succession. Nous apercevons également Aegon Targaryen, le fils de Viserys et Alicent, désormais adolescent et en âge de devenir roi. C'est la guerre pour le trône de fer entre ce dernier et Rhaenyra qui déclenchera la fameuse "Danse des Dragons" et la chute de la dynastie.

Aegon Targaryen © HBO

Enfin, nous découvrons que Rhaenyra a eu des enfants. Ces derniers sont soupçonnés d'être des bâtards étant donné qu'ils sont blancs alors que leur père, Laenor Velaryon, est noir. De son côté, Daemon Targaryen a également eu des enfants avec Laena Velaryon (nous les apercevons en train de chevaucher des dragons). La guerre de succession ne fait que débuter...