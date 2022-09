House of the Dragon épisode 6 : une scène sordide dévoilée

Découvrez ci-dessus un extrait sordide de l'épisode 6 de "House of the Dragon" dans lequel Rhaenyra vient d'accoucher et doit montrer l'enfant à Alicent. Un avant-goût des relations glaciales entre les deux femmes.

House of the Dragon épisode 6 : gros bouleversement en vue

Dix ans séparent les épisode 5 et 6 de House of the Dragon. Pour plus de cohésion, un changement de casting a lieu : Milly Alcock et Emily Carey, les jeunes interprètes de Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower laissent la place à Emma d'Arcy et Olivia Cooke. On les retrouvera donc à l'âge adulte, alors que leur relation s'est grandement dégradée depuis le mariage entre Rhaenyra et Laenor Velaryon.

Rhaenyra (Emma d'Arcy) et Alicent (Olivia Cooke) - House of the Dragon © HBO

En effet, ne supportant pas d'avoir été trahie par Rhaenyra (qu'elle avait pourtant toujours soutenue), Alicent s'est rangée du côté de son fils Aegon pour la succession de Viserys. C'est la guerre civile entre les partisans d'Aegon et ceux de Rhaenyra qui déclenchera la fameuse "danse des dragons" et la chute de la dynastie Targaryen.

Une séquence sordide dévoilée

Pour faire monter l'impatience des fans à l'approche de la diffusion de l'épisode 6 (ce lundi sur OCS en France), HBO a dévoilé un extrait qui révèle la relation glaciale entre Rhaenyra et Alicent. Ainsi, on découvre que Rhaenyra a donné naissance à un nouvel enfant, un garçon. Quelques instants seulement après la délivrance, elle sort de sa chambre avec son bébé dans les bras et informe son mari Laenor que la reine Alicent a demandé à le voir. Se tordant de douleur, elle emmène donc le nouveau-né dans les quartiers de la reine.

Rhaenyra Targaryen - House of the Dragon épisode 6 © HBO

Une séquence qui met en lumière le conflit grandissant entre les deux femmes. Et surtout le désir d'Alicent de contrôler la descendance de Rhaenyra, qui pourrait faire de l'ombre à son fils Aegon. En outre, la reine soupçonne Rhaenyra de mettre au monde des bâtards, étant donné qu'ils naissent blancs, alors que son mari est noir. Un scandale qu'elle pourrait retourner contre elle pour l'empêcher de s'asseoir sur le trône de fer.