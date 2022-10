House of the Dragon épisode 9 : que comprendre de la fin ?

Découvrez l'explication de la fin de l'épisode 9 de "House of the Dragon" et le "dracarys" que Rhaenys ne prononce pas. ATTENTION ! Cet article contient des spoilers !

House of the Dragon : un avant dernier épisode sous tension

La saison 1 de House of the Dragon touche bientôt à sa fin. En effet, le dixième et dernier épisode sera diffusé le lundi 24 octobre prochain. C'est lors de celui-ci que débutera officiellement la danse des dragons, lorsque Rhaenyra Targaryen apprendra que son demi-frère Aegon a été couronné à sa place après la mort de Viserys.

Aegon Targaryen - House of the Dragon épisode 9 © HBO

Elle était absente de l'épisode 9, qui prenait place uniquement à King's Landing dans les heures suivant le trépas du roi. Malgré le souhait de ce dernier de voir sa fille aînée lui succéder, un quiproquo a poussé sa femme Alicent Hightower à convaincre le conseil que le roi avait finalement désigné Aegon comme héritier légitime sur son lit de mort. Ce dernier a été couronné à la fin de l'épisode sans que Rhaenyra et Daemon n'en soient informés. Une décision que Rhaenys Targaryen n'a pas supportée.

Ce "Dracarys" que tout le monde attendait

Pour ne pas mettre en péril le couronnement d'Aegon, les opposants à ce choix présents à King's Landing ont été éliminés par le conseil vert. Rhaenys Targaryen (Eve Best), qui soutenait la décision de Viserys de nommer sa fille Rhaenyra, était donc en grand danger.

Un membre de la garde royale désirant la protéger l'a donc escortée hors du Donjon Rouge, en direction de la Nera. Mais cette dernière en a profité pour s'éclipser et faire une entrée fracassante lors du couronnement d'Aegon sur le dos de son dragon Meleys.

Rhaenys Targaryen sur son dragon Meleys - House of the Dragon épisode 9 © HBO

Surgissant depuis les souterrains situés sous le Grand Septuaire de Baelor, Meleys chevauché par Rhaenys, fait face à Aegon Targaryen et Alicent Hightower. Alors que cette dernière attendait un "dracarys" qui l'aurait réduit en cendres (et nous aussi), Rhaenys s'est contentée d'un rugissement de son dragon avant de s'envoler.

"Ça n'est pas sa guerre"

Une décision que beaucoup de spectateurs n'ont pas comprise, et sur laquelle la scénariste de l'épisode, Sara Hess, et la réalisatrice, Clare Kilner, se sont exprimées (via The Hollywood Reporter).

Ça n'est pas sa guerre. La décision de tuer tout le monde ne lui revient pas, même si ça aurait arrangé les affaires de Rhaenyra. À ce moment-là, elle regarde Alicent dans les yeux, et cette dernière se met devant son fils pour le protéger. C'est une mère face à une autre. Rhaenys est en colère, mais elle respecte Alicent, même si elle n'est pas d'accord avec elle. Elle ne peut pas tuer une autre femme comme ça

a déclaré Sara Hess.

Nous avons parlé à Eve Best de ce moment. Dans la séquence précédente, elle a l'impression qu'Alicent la voit vraiment pour la première fois telle qu'elle est vraiment. Ce sont deux mères dans ce terrible monde créé par les hommes, et elle ne peut pas la tuer

a renchéri Clare Kilner.

Concernant les dizaines de morts dans le septuaire qu'à provoqué son entrée fracassante, Sara Hess a simplement déclaré que "dans Game of Thrones, les civils ne comptent pas !"