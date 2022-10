House of the Dragon épisode 8 : ce quiproquo aux graves conséquences

Dans l'épisode 8 de "House of the Dragon", Viserys a une discussion cruciale avec sa femme Alicent. Mais elle contient un quiproquo qui va précipiter les Targaryen dans le chaos. ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS !

House of the Dragon épisode 8 : la fin de Viserys

Dans le premier épisode de la série House of the Dragon, on découvrait que le roi Viserys (Paddy Considine) souffrait d'une mystérieuse maladie qui rongeait peu à peu ses chairs. Dans l'épisode 8, qui se déroule environ vingt ans après, on le découvre dans ses dernières heures.

Très affaibli physiquement, le mal dont il souffre l'a privé d'une partie de son visage, qu'il dissimule sous un masque doré. Dans une séquence poignante (dont une partie a été improvisée), il monte pour la dernière fois sur le trône de fer, afin de protéger le royaume et son héritière désignée : sa fille unique Rhaenyra (Emma d'Arcy) contre un adversaire qui pourrait lui causer du tort (Vaemond Velaryon, frère de Corlys).

Viserys Targaryen (Paddy Considine) - House of the Dragon épisode 8 © HBO

Dans les derniers instants de sa vie, Viserys divague. Sur son lit de mort, sa femme Alicent est auprès de lui. Il s'adresse à elle une dernière fois mais il pense en réalité parler à sa fille Rhaenyra.

Le prince Aegon

En effet, il évoque le rêve d'Aegon le Conquérant, qui ne se transmet que de roi en héritier. Il s'agit de la prophétie selon laquelle seul un Targaryen assis sur le trôner de fer pourra empêcher la longue nuit de déferler sur Westeros. Une discussion qu'il a déjà eue avec Rhaenyra quand elle était plus jeune (et que l'on voit dans l'épisode 1).

Alicent ne comprend pas de quoi il parle, et pense qu'il évoque Aegon, leur fils aîné.

Alicent Hightower (Olivia Cooke) - House of the Dragon © HBO

Il enchaîne par dire à Alicent que "c'est elle", et qu'elle "doit le faire". Ainsi, cette dernière pense que Viserys est en train de lui donner sa bénédiction pour qu'Aegon soit son héritier légitime. Or il est en train de s'adresser à Rhaenyra, qui devrait exaucer la prophétie d'Aegon le Conquérant, en s'asseyant sur le trône de fer.

Suite à cette séquence, Alicent sort de la chambre, et Viserys meurt.

La Danse des Dragons peut commencer

Dans le tome 2 du roman Feu et Sang de George R.R. Martin, la guerre civile (la fameuse "Danse des Dragons") opposant les partisans de Rhaenyra à ceux d'Aegon commença à la mort de Viserys. Le quiproquo présent dans l'épisode 8 de House of the Dragon ne figure pas dans le roman. Il s'agit d'une addition propre à la série.

Cet élément narratif ajoute une raison pour Alicent Hightower de s'opposer au couronnement de Rhaenyra. Elle pourra arguer que Viserys lui a confessé sur son lit de mort qu'il souhaitait Aegon comme héritier légitime.

Découvrez ci-dessous un aperçu de l'épisode 9 :