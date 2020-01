House of the Dragon : HBO annonce une date pour le préquel de Game of Thrones

Le président des programmes d’HBO a annoncé une date de diffusion pour le très attendu préquel de Game of Thrones sur les Targaryen : House of the Dragon. Il faudra s’armer de patience avant de retrouver les ancêtres de Daenerys…

Que l’on soit fan ou non, la série Game of Thrones a profondément marqué le paysage télévisuel mondial. En huit saisons, le show adapté de l’oeuvre de George R.R. Martin a déchaîné les passions autour de la lutte acharnée pour le trône de fer, et a battu tous les records d’audience d’HBO avec notamment un épisode final visionné par 19.3 millions de téléspectateurs. Si le dénouement n’a pas satisfait tout le monde, l’engouement autour de la série est resté au sommet jusqu’à la fin, de quoi donner des idées à HBO pour le futur.

House of the Dragon : retour à Westeros en 2022 ?

Avant la fin de Game of Thrones, HBO avait annoncé vouloir étendre l’univers de George R.R. Martin avec plusieurs préquels de la série. Si celui sur les Marcheurs Blancs n’a pas été commandé après le tournage du pilote, celui sur les Targaryen baptisé House of the Dragon a, en revanche, reçu le feu vert d’HBO pour une saison complète.

Pilotée par Miguel Sapochnik (le génial réalisateur des épisodes les plus marquants de la série) et Ryan Condal, la série se déroulera 300 ans avant les événements de Game of Thrones. La première saison devrait donc, selon toute vraisemblance, se situer durant la Conquête d’Aegon Targaryen et de ses soeurs, à l’époque où ils volaient sur d’immenses dragons (comme Balerion La Terreur).

Actuellement en écriture, la première saison d’House of the Dragon devrait arriver en 2022 sur HBO. C’est en tout cas la date qu’a avancée Casey Bloys, le chef de la programmation du network américain, à Variety :

Ils sont actuellement en train de l’écrire. Je mise sur une date de diffusion en 2022

Il faudra donc nous armer de patience avant de retrouver les plaines de Westeros à travers les yeux des ancêtres de Daenerys Targaryen et de leurs grosses bébêtes.