House of the Dragon : le compositeur de Game of Thrones de retour pour le préquel

Attendu pour 2022, "House of the Dragon", le préquel de "Game of Thrones" consacré aux Targaryen pourra compter sur le retour d'une autre figure clé du succès de la série originale HBO : le compositeur Ramin Djawadi.

House of the Dragon : le retour des Targaryen

L'arrêt de la série Game of Thrones en 2019 au sommet de sa gloire (le dernier épisode a battu tous les records d'audience) a conduit HBO à imaginer d'autres programmes inspirés de l'oeuvre de George R.R. Martin. Après avoir échoué à transposer à l'écran le préquel sur les Marcheurs Blancs, le network américain a finalement donné son feu vert à celui sur les Targaryen baptisé naturellement House of the Dragon.

Game of Thrones ©HBO

Dans cette nouvelle série qui arrivera en 2022 sur nos écrans, il sera évidemment question des ancêtres de Daenerys, et plus particulièrement du Roi Viserys 1er (interprété par Paddy Considine) et de sa famille : sa fille aînée la princesse Rhaenyra (Emma d'Arcy), son épouse la reine Alicent Hightower (Olivia Cooke), Aegon II Targaryen, le demi-frère de Rhaenyra, et le prince Daemon Targaryen (Matt Smith), l'oncle et époux de Rhaenyra.

Les tensions au sein de cette famille recomposée qui lutte pour le trône de fer conduira à un des événements les plus marquants de l'oeuvre de Martin : la Danse des dragons. Au programme : trahisons en tout genre, batailles impressionnantes et bien sûr : des (très) gros dragons.

Les Targaryen sont entre de bonnes mains

Basée sur les deux tomes de Feu et Sang de George R.R. Martin, House of the Dragon est supervisée par Miguel Sapochnik (le réalisateur des plus impressionnants épisodes de la série originale dont La Bataille des bâtards, The Winds of Winter, The Long Night et The Bells) qui se chargera également de mettre en scène le pilote. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une autre figure primordiale de Game of Thrones sera de retour pour ce préquel : le compositeur Ramin Djawadi, comme le dévoile son agence GSA Music via son CV en ligne.

Ramin Djawadi, le compositeur de Game of Thrones

En plus du générique culte de la série, Djawadi en a également composé tous les thèmes phares. On se souvient notamment du morceau The Rains of Castamere qui a résonné pendant les terribles Noces Pourpres de la saison 3, Light of the Seven, qui montait en puissance juste avant que le feu grégeois ne détruise le Grand Septuaire de Baelor dans l'épisode final de la saison 6, ou encore le thème entêtant du Night King dans l'épisode 3 de la saison 8. Ramin Dwajawi est également connu pour avoir signé la musique d'une autre série culte d'HBO : Westworld.

Il semblerait que tout soit donc réuni pour faire d'House of the Dragon le nouveau carton d'HBO.