House of the Dragon : le créateur ne comprend pas la popularité de ce personnage

L'épisode 10 de "House of the Dragon" a conclu en beauté la saison 1 du préquel de "Game of Thrones". Parmi les personnages préférés des spectateurs se trouve Daemon Targaryen, l'époux de Rhaenyra et frère de Viserys. Une popularité qui a beaucoup surpris Ryan Condal, le co-créateur de la série, qui n'explique pas vraiment cette adulation.

House of the Dragon : la saison 1 se termine en beauté Diffusée depuis le 21 août dernier, House of the Dragon n'a pas tardé à devenir aussi populaire que Game of Thrones. En effet, chaque semaine, les spectateurs étaient toujours plus nombreux devant leurs écrans à travers le monde pour suivre les prémices de la guerre de succession qui a conduit les Targaryen au chaos. Se déroulant environ 200 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen, la première saison de la série HBO s'est achevée en beauté ce lundi 24 octobre (et a battu un record d'audience). Après la mort du roi Viserys, c'est son fils Aegon qui a été couronné contrairement à son souhait de mettre sa fille Rhaenyra sur le trône de fer. Cette décision a scellé pour de bon les deux camps Targaryen : les Noirs d'un côté emmenés par Alicent (la mère d'Aegon) et Otto Hightower, et les Verts de l'autre, conduits par Rhaenyra et Daemon Targaryen. Bien que cette dernière refusa dans un premier temps d'entrer en guerre, la mort de son jeune fils Lucerys tué par Aemond Targaryen et son dragon à la fin de l'épisode 10, a fait naître la fureur dans ses yeux. De quoi attendre avec impatience la saison 2. Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy) - House of the Dragon épisode 10 © HBO Le créateur surpris de la popularité de Daemon Dès la diffusion du premier épisode de House of the Dragon, les spectateurs se sont passionnés pour le personnage de Daemon Targaryen, interprété par Matt Smith. Une fan base très solide s'est même construite, au point que Daemon est aujourd'hui érigé en héros par de nombreux spectateurs. Un phénomène qui n'a pas échappé au co-créateur de la série, Ryan Condal, et qu'il ne comprend pas vraiment. J'ai du mal à comprendre. Dès le premier épisode de la série nous avons été clairs sur Daemon : il est fascinant, mais ça n'est pas Ned Stark (...) pour moi il est l'anti-héros de l'histoire. C'est un personnage qui possède une véritable noirceur en lui, dangereux et charmant à la fois. Je m'attendais à ce qu'il déclenche une fascination chez les spectateurs, mais de la même manière qu'un Jaime Lannister ou Oberyn Martell. Je ne pensais pas du tout que les gens allaient l'aduler en héros, et justifier toutes ses actions Daemon Targaryen (Matt Smith) - House of the Dragon épisode 1 © HBO a déclaré Ryan Condal au NY Times, avant de mettre en garde les fans de Daemon : Je vois les aspects héroïque de Daemon, et je comprends que les gens les voient aussi. Il est très charismatique, beau, il chevauche un dragon, manie une épée. Je comprends. Mais si vous le voyez comme Han Solo qui va toujours essayer de faire le bien, vous vous êtes trompés de franchise les gars. Dans l'épisode 10 de House of the Dragon, la face sombre de Daemon a de nouveau fait surface. Alors que Rhaenyra évoquait la prophétie d'Aegon le Conquérant avec lui, son époux a fait mine de l'étrangler, lui serrant le cou avec une grande violence. Ce geste peut s'expliquer par sa rancoeur vis à vis de son frère Viserys, qui l'a une nouvelle fois volontairement mis de côté. La prophétie d'Aegon ne se partage qu'entre roi et héritier et Viserys n'a jamais imaginé que Daemon serait le sien.