House of the Dragon : ce qu'on sait de la saison 2

Le dernier épisode de la saison 1 de "House of the Dragon" a été diffusé. Mais alors que la saison 2 devrait se faire attendre, voici ce que l'on sait déjà sur la suite de la série, tirée de l'œuvre de George R. R. Martin.

House of the Dragon, les prémices de la Danse des Dragons

Lancée le 21 août sur HBO, la série House of the Dragon vient de conclure sa première saison ce 24 octobre. Durant dix épisodes, le public a pu découvrir la famille Targaryen, à la tête de Westeros, le royaume imaginé par George R. R. Martin. Emmenée par le roi Viserys Ier, la famille va au fur et à mesure se briser en raison du désir des uns et des autres de succéder au roi sur le Trône de fer. Se sont alors formés deux clans. D'un côté celui de Rhaenyra, la fille de Viserys et héritière désignée, et de l'autre celui d'Alicent, l'épouse du roi.

Alicent (Olivia Cooke) - House of the Dragon ©HBO/OCS

Cette dernière a, dans les derniers épisodes, supposé que Viserys, juste avant sa mort, lui donnait sa bénédiction pour mettre son fils Aegon sur le trône. Un quiproquo malheureux, puisqu'en réalité le roi, pensait s'adresser à sa fille Rhaenyra en évoquant le rêve de leur ancêtre Aegon le Conquérant. Résultat, à la mort de Viserys, le vrai visage des proches d'Alicent s'est révélé au grand jour et tout a été parfaitement orchestré pour le couronnement d'Aegon. C'était sans compter sur Rhaenys qui parvient à s'échapper de Port Royal et à retourner auprès de Rhaenyra pour lui annoncer la triste nouvelle. Et c'est donc sur cette dernière que se focalise l'épisode 10, et sur les préparations de sa riposte.

Ce qui nous attend dans la saison 2

Il y aura évidemment une saison 2 d'House of the Dragon. Si on se base sur l'œuvre de George R. R. Martin, on sait que la guerre, la Danse des Dragons, débute l'année de la mort de Viserys, en l'an 129. Le combat ne va donc pas tarder entre les Noirs, partisans de Rhaenyra, et les Verts, qui suivent le roi Aegon. Une guerre relativement courte puisqu'elle s'achève dès l'an 131. Mais le conflit fera de nombreux morts en impliquant des dragons légendaires.

À ce sujet, le showrunner Ryan Condal a donné des détails sur cette saison 2 d'House of the Dragon. Interrogé par le Times (via Deadline), il a logiquement confirmé qu'il y aurait "davantage de spectacle". La première saison servant avant tout à développer les personnages pour permettra au public de s'investir.

Mais alors que la guerre dure normalement deux ans, cela ne signifie pas qu'House of the Dragon suivra le rythme d'une année par saison. HBO compte, a priori, faire durer davantage son show. Il ne devrait donc plus y avoir de bonds dans le temps, comme c'était le cas en saison 1. Ce qui ne va pas dire que les prochains épisodes seront avares en événements importants. Au contraire, le showrunner compare la suite à la partie intermédiaire de Game of Thrones, avec un rythme plus élevé et des tragédies plus nombreuses.

Enfin, même s'il promet du spectacle, Ryan Condal a évoqué la volonté des scénaristes d'amener des moments de légèreté dans House of the Dragon - comme on pouvait avoir dans Game of Thrones avec Tyrion Lannister. Il pointe pour cela Daemon, estimant que "Matt Smith est très drôle". Son personnage, jusqu'à présent plutôt sérieux et violent, pourrait donc montrer un autre visage dans le futur.

Quelle date pour la saison 2 ?

La saison 2 n'a pas encore de date de sortie. Néanmoins, aux dernières nouvelles (via The Hollywood Reporter), le tournage devrait débuter au printemps 2023. Ce qui rend peu probable une diffusion à l'été 2023 (même période que pour la saison 1), mais nous renverrait plutôt à 2024. House of the Dragon saison 1 a nécessité de longs mois de tournage et pour la création des effets spéciaux. Et il est difficilement imaginable que la production parvienne à réduire drastiquement ce temps pour la saison 2. Il va donc falloir s'armer de patience malheureusement.

En attendant, toute la saison 1 d'House of the Dragon est disponible sur OCS.