House of the Dragon : les nouveaux dragons du préquel de Game of Thrones dévoilés

Le PDG de WarnerMedia a donné des nouvelles de la série "House of the Dragon" en dévoilant deux premières images du prequel consacré aux Targaryens.

Game of Thrones : la guerre des clans

Game of Thrones a marqué l'histoire de la télévision américaine en étant l'une des séries les plus suivies de l'histoire. Un titre que l'on peut rallonger à la planète entière tellement cette histoire a captivé le monde pendant 8 saisons jusqu'à son final controversé. Cet épisode a néanmoins été regardé par plus de 19 millions de personnes.

Game of Thrones ©HBO

Ce monde créé par George R. R. Martin mettait en scène plusieurs familles se battant pour le contrôle du territoire de Westeros. Parmi celles-ci, trois étaient particulièrement mises en avant dans le show en particulier : les Stark, les Lannister et les Targaryen. Après la fin de la série culte, une autre a été annoncée, appelée House of the Dragon. Avec à sa tête Miguel Sapochnik (entre autres réalisateur des épisodes La Bataille des Bâtards et La Bataille de Winterfell) et Ryan Condal, la série se déroulera 300 ans avant les événements narrés dans Game of Thrones.

On y suivra la famille Targaryen, selon les événements décrits par Martin dans ses romans, notamment dans les deux tomes de Feu et Sang. House of the Dragon se focalisera sur la guerre de succession de la dynastie, plus connue sous le nom de "La Danse des dragons". La production est pour l'instant très secrète, même si Paddy Considine (Peaky Blinders, The Outsider) a été annoncé dans le rôle du Roi Viserys 1er. Aujourd'hui, ce sont de premiers concepts arts qui ont été dévoilés.

House of the Dragon : ça va chauffer

La série mettra donc, comme on le sait, la maison Targaryen à l'honneur. Et qui dit Targaryen dit évidemment gros dragons et ils seront très présents dans le préquel. C'est même grâce à ces créatures que cette famille peut régner sur le monde. C'est donc sans surprise que les premiers concept arts révélés par Jason Kilar, le PDG de WarnerMedia, leur soient consacrés.

House of the Dragon ©WarnerMedia

House of the Dragon ©WarnerMedia

La série House of the Dragon sera probablement diffusée en 2022 sur HBO.