House of the Dragon : Milly Alcock parle de la scène choc de l'épisode 4

Dans l'épisode 4 de la saison 1 d'"House of the Dragon", une scène en particulier a choqué les spectateurs. Milly Alcock, l'interprète de Rhaenyra Targaryen est revenue sur son tournage. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS !

House of the Dragon : la scène choc de l'épisode 4

Diffusé ce lundi 12 septembre, l'épisode 4 de la saison 1 de House of the Dragon n'a pas laissé les spectateurs de marbre. Et pour cause. Il contient plusieurs scènes de sexe, dont une mettant en scène la jeune Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) et son oncle Daemon Targaryen (Matt Smith). Ce dernier, de retour à Port-Réal, entraîne sa jeune nièce dans un bordel de la ville pour l'initier aux plaisirs de la chair.

Les deux échangent un baiser passionné mais Daemon laisse Rhaenyra juste avant d'aller plus loin. Une fois rentrée au Donjon Rouge, cette dernière perd finalement sa virginité dans les bras de Criston Cole. Bien que les fans de Game of Thrones aient été habitués aux scènes d'inceste avec le couple Jaime/Cersei Lannister, la séquence Rhaenyra/Daemon en a étonné plus d'un ! Notamment en raison de l'écart d'âge des deux protagonistes.

House of the Dragon © HBO

Milly Alcock (Rhaenyra) se confie sur le tournage

Après s'être confiée sur la scène de sexe qu'elle partage avec Fabien Frankel (découvrez l'interview), Milly Alcock est revenue sur celle avec Daemon dans les colonnes du New York Post. Un tournage qui n'a pas manqué de piment :

La réalisatrice Clare Kilner nous avait caché ce à quoi le bordel allait ressembler. Donc j'ai découvert ça le jour du tournage, c'était assez fou et choquant de voir tous ces corps. Il y avait des figurants qui se connaissaient à peine et qui ont du faire des 69 pendant 12 heures (...) On se sentait un peu trop habillés car tout le monde autour de nous était nu.

Concernant sa relation avec Matt Smith, Milly Alcock a révélé qu'elle s'était sentie en confiance :

Nous sommes potes, donc c'était assez confortable ! Nous avions une coordinatrice d'intimité avec qui nous avons beaucoup travaillé en répétant cette scène pendant des mois.

House of the Dragon est diffusée tous les lundis en France sur OCS.