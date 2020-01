House of the Dragon : on sait quels Targaryens seront dans le préquel de Game of Thrones

Une annonce de casting a dévoilé les rôles principaux du préquel de Game of Thrones « House of the Dragon » basé sur la famille Targaryen. Et comme prévu, on devrait apercevoir de très très gros dragons.

Si vous suivez l’actualité liée à Game of Thrones, vous êtes probablement déjà au courant que HBO prépare actuellement le premier spin-off de la série basé sur la famille Targaryen. Baptisée House of the Dragon, cette nouvelle série nous plongera dans le passé des ancêtres de Daenerys, plusieurs centaines d’années avant que celle-ci ne mette King’s Landing à feu et à sang.

Il s’agit du tout premier projet de spin-off validé par le network américain après l’annulation de celui sur les Marcheurs Blancs pour des raisons qui ont été évoquées récemment. En continuant d’explorer l’univers créé par George R.R. Martin, HBO compte bien poursuivre le phénomène Game of Thrones, qui n’a pas cessé de battre des records d’audience d’année en année. House of the Dragon sera d’ailleurs toujours basé sur le travail de Martin, et plus précisément sur le roman Feu et Sang paru en 2018 qui retrace les moments les plus marquants de la dynastie Targaryen.

Attendue, à priori, sur HBO en 2022, la série se précise un peu plus grâce à une annonce de casting repérée par Knight Edge Media, qui lève le voile sur les personnages principaux de ce préquel. Et comme on pouvait s’y attendre, on devrait y voir de très gros dragons.

En effet, les trois premiers rôles de House of the Dragon seront Aegon Targaryen, Visenya Targaryen et Rhaenys Targaryen. Le premier est plus connu sous le nom d’Aegon le Conquérant, puisqu’il a conquis Westeros à dos de dragons accompagné de ses deux soeurs-épouses Visenya et Rhaenys. Il fut, en outre, le tout premier Roi à s’asseoir sur le trône de fer. C’est également lui qui a fait faire l’énorme table de Peyredragon que l’on peut voir à plusieurs reprises dans Game of Thrones.

Pour les interpréter, HBO est donc à la recherche de trois acteurs d’une vingtaine d’années, ce qui correspond à l’âge des protagonistes au début de la Conquête.

Sur l’annonce, ils sont décrits comme ceci :

Aegon Targaryen : 20 ans, homme caucasien. Réservé, calme, pieux mais dur avec ceux qui le défient. Chevauche le dragon Balerion.

Visenya Targaryen : 20 ans, femme caucasienne.Voluptueuse, sévère, sérieuse et impitoyable. Chevauche le dragon Vhagar.

Rhaenys Targaryen : 20 ans, femme caucasienne. Gentille, gracieuse, joueuse, curieuse, impulsive, fantaisiste, et un peu espiègle. Chevauche le dragon Meraxes.

Avec des personnages aussi flamboyants, des impressionnants dragons et surtout Miguel Sapochnik à la barre (le réalisateur de certains des épisodes les plus marquants de Game of Thrones comme La Bataille des Bâtards ou La Bataille de Winterfell), ce spin-off nous met l’eau à la bouche. Il faudra cependant s’armer de patience avant de pouvoir le découvrir.