House of the Dragon : pourquoi le dragon Vhagar est si important ?

L'épisode 7 de "House of the Dragon" a notamment offert davantage des scènes avec le dragon Vhagar. Une créature imposante et importante dans l'univers de George R. R. Martin. Attention, l'article contient des spoilers.

La guerre de succession d'House of the Dragon

HBO a vu juste avec House of the Dragon. En lançant ce préquel de Game of Thrones, la chaîne américaine a renoué avec le succès. Depuis le début de la série, les audiences sont impressionnantes et le show a logiquement été renouvelé pour une saison 2. Pourtant, HOTD aborde son récit d'une manière assez différente de GOT. Ici, l'histoire se déroule sur plusieurs décennies et on aura enchaîné les bonds dans le temps durant la première saison.

Les premiers épisodes ont permis de présenter le roi Viserys Ier, près de deux siècles avant les événements de Game of Thrones. À ses côtés, on découvre notamment sa fille Rhaenyra, son héritière, Alicent, qu'il épouse après la mort de sa femme, ou encore son frère Daemon. Des personnages centraux autour desquels se posent des questions de succession. Chacun mettant en place ses pions pour assurer sa place dans le futur. C'est également le cas de la famille Velaryon, encore très présente dans l'épisode 7 (disponible sur OCS).

House of the Dragon ©HBO

Cet épisode s'ouvre avec les funérailles de Laena Velaryon. Cette dernière laisse derrière elle deux enfants, Daemon à nouveau veuf, et des parents et un frère épleurés. Il y a également son dragon Vhagar, une femelle, désormais sans Dragonnier. La dernière partie de l'épisode voit alors Aemond, le fils d'Alicent, retrouver Vhagar sur la plage. Il s'approche d'elle et finit par monter sur lui et s'envoler avec. Il devient ainsi son nouveau Dragonnier, au grand dam des filles de Laena.

L'importance du dragon Vhagar

Comme dit dans l'épisode d'House of the Dragon, Aemond a donc perdu un œil, mais le prix à payer est bien minime par rapport à sa récompense. Car Vhagar n'est pas n'importe quel dragon, mais l'un des plus puissants. Dans l'univers de George R. R. Martin, la créature a une grande importance. Il faut revenir au temps d'Aegon le Conquérant, cent ans plus tôt. Lors de la Conquête des Sept Couronnes d'Aegon, Vhagar était montée par Visenya Targaryen, une des sœurs-épouses d'Aegon. Les deux autres dragons impliqués étaient Balerion et Meraxes. Mais Vhagar permettra notamment la soumission du Val d'Arryn.

Vhagar - House of the Dragon ©HBO

À la mort d'Aegon, en l'an 37, c'est Vhagar qui se charge de brûler son bucher. Quelques années plus tard, en l'an 44, Visenya meurt à son tour et laisse Vhagar sans dragonnier. Il faut attendre l'an 73 pour que le prince Baelon, fils de Jaehaerys Ier Targaryen, la monte à son tour. Ensemble, ils remportent là aussi d'importantes batailles, jusqu'en l'an 101, lorsque Baelon décède. Vhagar est alors la plus âgée et la plus puissante des dragons après la mort du dragon Balerion (en l'an 94).

Vhagar est longtemps restée sans dragonnier. Jusqu'à ce que Laena Velaryon la retrouve et parvienne à la montée lorsqu'elle n'avait que douze ans (en l'an 105). Nous voilà alors dans la période couverte par House of the Dragon. Comme dit précédemment, après la mort de Laena, Aemond s'en empare. Il détient dès lors un dragon extrêmement important. On ne sait pas encore si la série restera entièrement fidèle à l'œuvre de George R. R. Martin, mais Vhagar devrait normalement avoir toujours de l'importance dans les prochains épisodes. Si tout se passe comme dans le récit original, elle sera en effet directement impliquée dans le début de la Danse des Dragons, la guerre de succession qui débuta à la mort de Viserys, avant de mourir à 181 ans. Après quoi elle sera évoquée à plusieurs reprises dans Game of Thrones.