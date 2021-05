House of the Dragon : premières images officielles de la nouvelle série Game of Thrones

Quelques jours après le lancement de la production de "House of the Dragon", HBO n'a pas perdu de temps pour dévoiler des premières images officielles. La nouvelle série "Game of Thrones" nous introduit plusieurs de ses personnages principaux.

House of the Dragon : la seconde série Game of Thrones

HBO a de grandes ambitions avec la marque Game of Thrones. La série principale étant terminée, il faut trouver des nouvelles histoires à raconter en se basant sur l'univers créé par George R.R Martin. Plusieurs créations sont dans les tuyaux et celle que l'on va voir en premier est House of the Dragon. Un préquel qui va prendre place bien avant les événements que l'on connaît sur le petit écran. Il sera question tout de même d'un clan populaire : les Targaryen. Nous allons pénétrer dans les arcanes de cette famille pour comprendre de l'intérieur les luttes qui divisent les membres. Comme dans Game of Thrones, de nombreux complots risquent d'émailler le récit, pendant que nous devrions aussi avoir le droit à des grandes scènes d'action. Les fans des romans savent déjà que la fameuse Danse des Dragons va être traitée et que cette bataille promet des moments épiques.

HBO lâche les premières images officielles

À la fin du mois d'avril, la production d'House of the Dragon débutait et des photos du plateau étaient rapidement sorties sur les réseaux sociaux. HBO rebondit là-dessus et vient de nous fournir les toutes premières images officielles. Rien de bien transcendant puisque ce sont uniquement les personnages principaux qui s'illustrent. On découvre ainsi, dans leur costume, Emma d'Arcy et Matt Smith en Rhaenyra et Daemon, les époux Targaryen. Sur la seconde image, le Roi Viserys 1er se dévoile sous les traits de Paddy Considine en compagnie de sa femme, Alicent Hightower (Olivia Cooke). Enfin, sur le dernier cliché, on découvre Steve Toussaint en Lord Corlys Velaryon.

HBO démarre tranquillement la promotion de House of the Dragon et on ne pouvait pas attendre grand chose de plus étant donné que le tournage n'est pas à un stade très avancé. De plus, la diffusion débutera au printemps 2022. Il est donc un peu tôt pour profiter d'aperçus conséquents.