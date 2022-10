House of the Dragon : quel est l'épisode le mieux noté de la saison 1 ?

La saison 1 de "House of the Dragon" s'est terminée le 24 octobre dernier avec un épisode 10 qui a conclu brillamment le début de la série. Mais quel épisode a été le mieux noté par les téléspectateurs ?

House of the Dragon : une saison 1 prometteuse

Très vite après la fin de Game of Thrones, HBO a eu envie de continuer à porter à l'écran l'oeuvre de George R.R. Martin. Après un premier spin-off avorté sur les marcheurs blancs, la chaîne a finalement commandé un préquel sur les Targaryen, basé sur le roman Feu et Sang. Ainsi le 21 août dernier, le premier épisode de House of the Dragon était diffusé. Et le succès ne s'est pas fait attendre.

Viserys Targaryen (Paddy Considine) - House of the Dragon épisode 1 © HBO

Chaque semaine, les téléspectateurs étaient toujours plus nombreux à travers le monde à découvrir les prémices de la guerre de succession qui a déchiré les ancêtres de Daenerys, 200 ans avant sa naissance. Les dix premiers épisodes se sont attachés à raconter la fin du règne de Viserys Ier (interprété par Paddy Considine) et sa décision de nommer sa fille Rhaenyra comme héritière. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité dans le Royaume. Et qui a commencé à diviser sa famille.

À sa mort, c'est finalement son fils Aegon qui a été couronné, sans que Rhaenyra ne soit au courant. Une trahison qui déclenchera pour de bon la guerre civile entre les Targaryen, plus connue sous le nom de "danse des dragons".

Cette première saison a été très bien accueillie par les spectateurs et la critique, comme le fut Game of Thrones. Elle ouvre la voie à une possible nouvelle grande série pour HBO. Mais quel est l'épisode qui a été le plus plébiscité ?

La prestation de Paddy Considine impressionne

Les dix épisodes de la saison 1 de House of the Dragon ont reçu d'excellentes notes. Mais il y en a un en particulier qui a marqué les spectateurs. Il s'agit du huitième chapitre intitulé Le sire des marées. Sur IMDb, le site le plus étoffé en matière de notation, l'épisode affiche un joli 9.4 sur 10 avec plus de 40.000 votes à l'heure actuelle.

S'il a fait l'unanimité, c'est en grande partie lié à la performance phénoménale de Paddy Considine dans la peau d'un Viserys à l'agonie.

Viserys Targaryen (Paddy Considine) - House of the Dragon épisode 8 © HBO

L'épisode 8 se déroule environ six ans après le 7. La maladie de Viserys s'est aggravée et lui a dévoré une partie du visage. Alors qu'il ne se lève presque plus de son lit, il fait un ultime effort pour protéger le royaume et siège pour la dernière fois sur le trône de fer. Son arrivée dans la salle du trône, rendue douloureuse par la maladie, a bouleversé les spectateurs. Dans la dernière séquence sur son lit de mort, il livre une performance poignante. Cet épisode devrait lui rapporter au minimum une nomination aux prochains Emmy Awards.

Les autres notes

Découvrez ci-dessous le classement des dix épisodes les mieux notés de House of the Dragon (toujours d'après IMDb) :

Épisode 8 (Le sire des marées) 9.4/10

Épisode 10 (La reine noire) 9.3/10

Épisode 6 (Lamarck) 9.2/10

Épisode 5 (Nous éclairons la voie) 8.9/10

Épisode 9 (Conseil des Verts) 8.8/10

Épisode 1 (Les Héritiers du dragon) et Épisode 3 (Aegon le deuxième) 8.7/10

Épisode 4 (le roi du Détroit) 8.5/10

Épisode 2 (Le Prince rebelle) 8.4/10

Épisode 6 (La princesse et la reine) 8.1/10

Étant donné que l'épisode 10 a été diffusé il y a quelques jours à peine, il est possible que le classement évolue. Mais le top 3 ne devrait cependant pas changer.