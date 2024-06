C'est le personnage le plus mystérieux de House of the Dragon : qui est vraiment Larys Strong ?

Alors que le premier épisode de la saison 2 de "House of the Dragon" a été diffusé sur Max, focus sur Larys Strong, le plus énigmatique des personnages de la série. Grâce à son interprète Matthew Needham, nous avons pu en savoir plus sur cet homme de l'ombre.

House of the Dragon : Larys Strong, le héros de l'ombre

Larys Strong est un personnage complexe et fascinant de l'univers imaginé par George R.R. Martin. Nous avons fait sa connaissance dans la première saison de House of the Dragon, et il est de retour dans la saison 2, qui vient de débuter sa diffusion sur Max. Bien que moins connu que certains des protagonistes principaux, Larys Strong occupe une place significative dans l'intrigue, surtout pour ceux qui s'intéressent aux manœuvres politiques et aux intrigues de cour.

Larys Strong est souvent décrit comme un homme réservé et quelque peu énigmatique. Contrairement à de nombreux personnages de l'univers de Westeros, qui sont définis par leur bravoure ou leur compétence au combat, Larys est connu pour sa subtilité et son intelligence stratégique. Il est perçu comme un maître de l'ombre, préférant les manœuvres discrètes et les complots aux actions directes. On le compare souvent à des personnages comme Littlefinger ou Varys de Game of Thrones.

Dans House of the Dragon, il est incarné par le comédien Matthew Needham, à qui nous avons pu poser quelques questions, pour mieux cerner le profil psychologique de ce personnage, à l'occasion de la diffusion de la saison 2.

Qui est vraiment Larys Strong ? Matthew Needham nous donne des clés

Larys est un personnage complexe avec de nombreuses facettes. Qu'est-ce qui le motive au fond ?

Je pense que ce qui le motive, c'est qu'il est né avec un handicap très sévère dans ce monde médiéval. Et vous n'avez pas eu la chance de le voir, malheureusement, dans la première saison. Mais il a été moqué et raillé toute sa vie. Et je pense qu'il a intériorisé cette haine et cherche à la renvoyer au monde. Il a également été sous-estimé et s'est senti inutile toute sa vie. Je pense qu'il veut prouver à lui-même qu'il est capable de grandes choses, qu'il est capable d'avoir un impact sur le monde et de le changer d'une manière ou d'une autre.

En quoi son handicap physique influence ses interactions avec les autres ?

Il utilise son handicap physique comme une opportunité de se cacher à la vue de tous. Il se fait beaucoup plus petit pour paraître moins menaçant. Les gens ne prêtent pas attention aux personnes en difficulté. Quand quelqu'un lutte physiquement, les gens l'ignorent souvent parce qu'ils ne veulent pas aider. C'est presque comme un écran de fumée. Les gens pensent qu'il n'est pas une menace, qu'il est inoffensif, très discret, et toujours en dessous du regard des autres pour qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Mais ils devraient le prendre au sérieux parce qu'il est très manipulateur...

Quels sont, selon vous, les objectifs ultimes de Larys ? Est-il motivé par la loyauté, le pouvoir ou autre chose ?

Je ne pense pas qu'il soit loyal ni qu'il cherche à avoir le pouvoir. Il veut simplement laisser une marque. Il veut prouver qu'il peut affecter le monde, pour lui-même.

Il n'a pas de dragon. Il n'est pas un combattant. Il était le deuxième fils, donc il n'allait rien hériter. S'il veut avoir une place dans le monde, il doit faire ce qu'il fait. Je l'admire en ce sens qu'il est un homme qui s'est fait lui-même, en quelque sorte. Tout ce qu'il a accompli, il l'a accompli grâce à ses actions, et il ne l'aurait pas fait autrement.

Comment perçoit-il les gens autour de lui ? Fait-il confiance à quelqu'un ou tout le monde est-il un pion dans son jeu ?

Je ne pense pas qu'il fasse confiance. Je pense qu'il se sent complètement seul dans le monde. Au début de la saison, il est juste une personne isolée entièrement seule.

On a souvent comparé Larys à Littlefinger et Varys de Game of Thrones. Ont-ils été une influence pour vous ?

Leurs méthodes sont similaires. Ils utilisent l'intrigue, le mystère, les espions et les secrets à leur avantage plutôt que les épées et la violence. Mais leurs types de personnalité sont très différents, tout comme leurs objectifs ultimes. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que ce soit Larys, Varys, Larys avec un L, L pour Littlefinger.

Comment équilibrez-vous le côté impitoyable de Larys avec des moments de vulnérabilité ou d'humanité ?

J'espérais vraiment explorer cela cette saison. Il y avait des choses dans la première saison qui, malheureusement, n'ont pas été montrées, où on avait le sentiment que c'est un homme qui lutte et qui échoue parfois, et qui doit travailler plus dur. J'ai voulu explorer sa vulnérabilité cette saison, car c'est un homme qui a bénéficié de la paix. Mais maintenant que la guerre éclate, les plans changent, et il doit s'adapter et improviser. Donc, la vulnérabilité de cette manière et aussi d'avoir plus de sens de ce qu'il porte dans sa tête, je pense.

J'ai lu une théorie intéressante selon laquelle Larys pouvait voir le passé, le présent et le futur. Qu'en pensez-vous ?

Je pense que c'est une théorie géniale. Je ne peux ni confirmer ni nier, désolé (rires).

Y a-t-il des scènes ou des moments particuliers dans la saison deux que vous êtes impatient que les fans voient ?

Il y en a tellement. Il y a des performances que j'ai vues que je suis impatient que les gens voient. Tom Glinkani (Aegon II) tout au long de la série, et quelques scènes en particulier où j'étais bouche bée devant ce qu'il faisait. Fabian Frankel (Sir Criston Cole) est également brillant dedans. Il y a tellement de choses que je suis impatient que les gens voient.

Comment décririez-vous la relation de Larys avec Alicent et les autres membres de la cour ?

Manipulatrice. C'est très, très, très toxique. Il exploite ses vulnérabilités et l'utilise.

Comment vous connectez-vous personnellement au personnage de Larys ? Y a-t-il des aspects de sa psychologie que vous trouvez particulièrement fascinants ou difficiles à interpréter ?

Je me retrouve beaucoup dans Larys. Je suis assez introverti moi-même. Je me sens épuisé en étant entouré de gens et je n'aime pas particulièrement parler beaucoup. Donc je me retrouve dans sa discrétion et son côté réservé.

Comment avez-vous réagi à l'accueil du public pour votre personnage et avez-vous été surpris par les réactions des fans ?

J'ai été surpris que les gens l'aiment autant. Beaucoup de gens viennent me voir et disent que je suis leur personnage préféré, mais qu'ils me détestent. C'est assez surprenant mais agréable ! Ce qui est cool avec Game of Thrones et House of the Dragon, c'est que les fans aiment les personnages compliqués comme Larys.

Y a-t-il des aspects de Larys que vous aimeriez explorer davantage à l'avenir ?

J'aimerais voir davantage ce qu'il a dû endurer de la société, du monde. J'aimerais voir plus de ce qu'il a dû supporter en grandissant et potentiellement pourquoi il est comme il est.