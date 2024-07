House of the Dragon saison 2 : une mort choquante dans l'épisode 4, les choses sérieuses commencent

Un personnage important a laissé sa vie dans l'épisode 4 de la saison 2 de "House of the Dragon" et a laissé les fans sous le choc. La Danse des dragons est bel et bien lancée. ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS sur l'épisode 4 !

House of the Dragon S2 épisode 4 : les dragons commencent à tomber

Avec la diffusion ce lundi 8 juillet de l'épisode 4, nous en sommes déjà à la moitié de la saison 2 de House of the Dragon. Et après une première mort choquante au début de la saison, c'est une nouvelle disparition tragique qui a marqué les fans de la série diffusée sur Max.

Dans cet épisode, Aegon II découvre avec stupeur et colère que son frère Aemond (Ewan Mitchell) et Ser Criston Cole (Fabian Frankel) orchestrent les efforts de guerre sans son consentement. En effet, il découvre que l'attaque contre le château de Repos-des-Freux est déjà en cours. Aemond, parlant en Valyrien, défie son frère en soulignant son manque de compétences et son ignorance des préparatifs militaires, ce qui exacerbe les tensions entre eux.

Aegon, humilié et désespéré, se tourne vers sa mère Alicent (Olivia Cooke), pour obtenir du réconfort. Cependant, elle le rabroue sévèrement, lui rappelant que porter la couronne ne lui confère pas automatiquement la sagesse nécessaire pour diriger.

De son côté, Rhaenyra revient à Peyredragon, où elle fait face à une rébellion de son propre conseil, y compris son fils Jace (Harry Collett). Ce dernier est en effet choqué d'apprendre qu'elle s'est rendue à King's Landing pour rencontrer Alicent sans en informer personne.

Rhaenyra, déterminée à prendre les choses en main, envisage d'envoyer son dragon Syrax à Repos-des-Freux, mais elle rencontre une vive opposition. Finalement, la princesse Rhaenys (Eve Best) propose d'y aller avec son dragon Meleys, la Red Queen, étant une combattante aguerrie. Ce choix s'avérera crucial, mais également tragique.

Adieu Rhaenys, la reine qui ne le fut jamais

La bataille à Repos-des-Freux est l'apogée de l'épisode. Rhaenys et Meleys arrivent juste au moment où l'attaque de Cole commence. Elle déchaîne les flammes sur le champ de bataille, semant la panique parmi les soldats. Mais cette offensive était attendue par Cole, qui a préparé une embuscade. Aemond et son immense dragon Vhagar se tiennent prêts, cachés non loin de là, dans un bois.

Lorsque Aegon, agacé de ne pas avoir été invité à participer à la bataille, apparaît avec son dragon Feux-du-Soleyl, la situation prend une tournure dramatique. Cole est choqué par la présence du roi, tandis qu'Aemond, de manière cinglante, traite son frère d'idiot. Une féroce bataille aérienne s'ensuit entre Meleys et Sunfyre. La supériorité de Vhagar devient évidente lorsque Aemond ordonne à son dragon de cracher des flammes, détruisant Sunfyre et envoyant Aegon et Rhaenys s'écraser au sol. La chute d'Aegon est particulièrement terrible, avec son armure fondue à sa peau, le laissant gravement blessé (mais toujours en vie ?).

Mais c'est le sacrifice de Rhaenys qui est le clou de cet épisode dramatique. Chevauchant Meleys une dernière fois, cette dernière a tout fait pour défendre l'honneur de Rhaenyra. Un sacrifice qui a bouleversé les fans de House of the Dragon.