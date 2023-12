"Ça va vous faire pleurer" : le début de la saison 2 de House of the Dragon s'annonce intense

George R.R. Martin a vu les premiers épisodes de la saison 2 de "House of the Dragon" et prévient les fans : ça va être sombre, et ça va faire pleurer ! Une déclaration qui fait monter l'impatience alors que la série ne reviendra que l'été prochain pour un affrontement entre les deux clans qui risque d'être très violent.

House of the Dragon saison 2 : l'impatience grimpe

La tâche n'était pas aisée et pourtant, House of the Dragon a relevé le défi avec brio. En tant que préquel à Game of Thrones, cette série avait la lourde responsabilité de succéder à une des sagas télévisuelles les plus célèbres de l'histoire. Située des siècles avant les événements de Westeros que les fans connaissent bien, House of the Dragon explore l'histoire tumultueuse de la Maison Targaryen, en s'immisçant dans les intrigues politiques et les batailles pour le pouvoir qui ont défini cette époque.

La première saison se déroulait sur plusieurs années, et présentait la fin de règne du roi Viserys I, qui choisissait pour héritière sa fille Rhaenyra. Mais en se remariant après le décès de son épouse avec Alicent Hightower (qui fut jadis amie avec Rhaenyra), les choses se compliquaient puisque son fils Aegon accédait finalement (et illégitimement) au trône de fer, à la place de sa sœur aînée, après une manipulation de sa mère. Deux clans se dessinaient donc à la fin de la saison : celui des verts, mené par Alicent, et celui des noirs, mené par Rhaenyra (et son époux Daemon).

La saison 2 de House of the Dragon, attendue l'été prochain, se concentrera donc sur les premiers combats de cette terrible guerre de succession appelée "La Danse des Dragons" qui conduira à la chute de la dynastie Targaryen (et à la disparition des derniers dragons).

George R.R. Martin prévient les fans

Comme pour Game of Thrones, cette série préquel est basé sur l'œuvre de l'auteur George R.R. Martin puisqu'il s'agit de l'adaptation des deux tomes de Feu et Sang, parus en 2018.

Et l'auteur est très impliqué dans la production des épisodes, puisqu'il a récemment pu visiter les décors de tournage de House of the Dragon, mais également visionner un premier montage des deux premiers épisodes, comme il l'a confié sur son blog personnel. Il a prévenu les fans : ces premiers épisodes sont noirs, et risquent de décrocher quelques larmes :

Le clou du voyage, cependant, a été sans aucun doute l'aperçu exclusif que Ryan m'a donné des deux premiers épisodes de la saison deux de 'HOUSE OF THE DRAGON'. (Des versions non finalisées, bien entendu). Bien sûr, je ne suis pas vraiment objectif quand il s'agit de parler de quelque chose basé sur mon propre travail... mais je dois dire que j'ai trouvé ces deux épisodes tout simplement excellents. (Et ils ne sont même pas encore terminés). Ils sont sombres, très sombres. Ils pourraient vous faire pleurer. (Je n'ai pas pleuré moi-même, mais un de mes amis l'a fait). Puissants, émotionnels, déchirants. Tout à fait mon genre de choses. (Que puis-je dire ? J'ai été élevé avec Shakespeare et j'aime par-dessus tout ses tragédies et ses pièces historiques).

La rumeur voulait que le premier épisode soit celui dans lequel Rhaenyra décide de venger la mort de son fils en faisant tuer un des enfants d'Alicent. Si tel est le cas, on comprend mieux les propos de George R.R. Martin.

Vivement l'été prochain pour retourner à Westeros !