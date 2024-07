House of the Dragon saison 2 : qui est cette mystérieuse sorcière apparue dans l'épisode 3 ?

Focus sur Alys Rivers, la mystérieuse sorcière qui manipule Daemon dans l'épisode 3 de la saison 2 de "House of the Dragon". Voici ce que l'on sait sur celle que les fans surnomment déjà "la nouvelle Mélisandre".

House of the Dragon saison 2 : qui est Alys Rivers, la mystérieuse sorcière ?

Après avoir repéré ce clin d'œil à Game of Thrones dans l'épisode 3 de la saison 2, les fans de House of the Dragon ont également été marqués par l'apparition d'un mystérieux personnage, qui semble avoir beaucoup en commun avec Mélisandre, la sorcière rouge apparue dans la série mère.

Alys Rivers est un personnage mystérieux et charismatique qui apparaît dans les romans Feu & Sang de George R.R. Martin qui sert de base à House of the Dragon. Alys Rivers y est décrite comme une femme d'une grande beauté, avec des yeux sombres et une allure envoûtante. Elle est connue pour être une guérisseuse dotée de pouvoirs mystiques, souvent considérée comme une sorcière par ceux qui la craignent. Elle serait notamment capable de voir le futur (elle dit d'ailleurs à Daemon "vous mourrez en ces lieux").

Concernant ses origines, George R.R. Martin écrit qu'elle serait une bâtarde née de Lord Lyonel Strong avec une femme inconnue. Selon les dires du Grand Mestre Munkun, elle serait "une servante intéressée par les potions", tandis que le Septon Eustace affirme qu'elle était une "sorcière des bois". Une version plus fantastique vient du bouffon Champignon, qui prétend qu'Alys appartenait à une génération antérieure et avait servi comme nourrice pour la maison Strong.

Il ajoute qu'Alys était une enchanteresse se baignant dans le sang de jeunes filles pour rester jeune. Bien que les deux premiers considèrent ces affirmations exagérées, ils conviennent qu'Alys semblait "étonnamment jeune pour son âge", ayant "au moins quarante ans" au début de la Danse des Dragons, au moment où elle apparaît dans la série donc. Une affirmation qui la rapproche d'un autre personnage énigmatique de Game of Thrones : Mélisandre.

La maîtresse d'Harrenhal

Originaire de Harrenhal, Alys Rivers est la maîtresse de ce château légendaire et redouté, qui est un lieu stratégique pour les armées de Rhaenyra et d'Alicent. Si elle est tout d'abord liée à Daemon Targaryen, qu'elle envoûte et lui fait avoir des visions cauchemardesques, c'est auprès d'un autre Targaryen qu'elle usera de son charme dans un but pour l'instant inconnu.

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, la comédienne Gayle Rankin, qui incarne Alys Rivers dans House of the Dragon, a déclaré que le personnage allait avoir "beaucoup de pouvoir" sur les hommes dans la série, et particulièrement sur Daemon. Un comportement qui fait également écho à Mélisandre, la sorcière rouge de Game of Thrones, qui avait eu une énorme influence sur l'histoire.