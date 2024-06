House of the Dragon saison 2 : une théorie rend cette scène encore plus déchirante

Une séquence bouleversante de l'épisode 1 de la saison 2 de House of the Dragon pourrait être encore plus triste d'après cette théorie de fans. Attention ! Cet article contient des SPOILERS !

House of the Dragon c'est reparti ! Presque deux ans après la diffusion de la première saison, les Targaryen sont enfin de retour sur nos petits écrans dans la saison 2 de House of the Dragon qui vient de débuter sur la plateforme Max. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les scénaristes n'ont pas ménagé les spectateurs, avec un premier épisode choc qui nous replonge dans la guerre qui oppose le clan de Rhaenyra Targaryen à celui d'Alicent Hightower. Les événements se déroulent quelques heures après la mort tragique du fils de Rhaenyra, Lucerys Velaryon, tué par Aemond Targaryen et son dragon Vhagar, alors que les deux cousins se livraient une bataille au-dessus d'Accalmie. Vhagar n'a fait qu'une bouchée d'Arrax, le dragon chevauché par Lucerys, et les deux corps ont été emportés par la mer. Dans le premier épisode de la saison 2, on peut voir Rhaenyra arriver sur le dos de son dragon Syrax, se rendre auprès des restes d'Arrax, échoués sur une plage. Éprouvée par le chagrin de la perte de son fils, elle se recueille auprès des restes de l'animal, et d'une étoffe portée par Lucerys. En arrière-plan, on peut apercevoir Syrax qui semble également meurtrie par le chagrin. Deux mères en deuil ? Lorsque Rhaenyra, en pleurs, est auprès des restes d'Arrax, on peut entendre Syrax, laisser échapper un cri de douleur. S'il est connu que les dragons des Targaryen sont très proches de leurs maîtres, et ressentent la douleur de ces derniers, une théorie, encore plus triste, pourrait par ailleurs expliquer le comportement de Syrax. En effet, comme l'a fait remarquer un utilisateur de la plateforme Reddit, Syrax pourrait être la mère d'Arrax. Et ça serait alors deux mères en deuil que l'on peut voir sur cette séquence bouleversante. House of the Dragon saison 2 épisode 1 © HBO Si George R.R. Martin n'a pas confirmé cette théorie, ni expliqué les origines d'Arrax, les œufs de dragon donnés aux garçons de Rhaenyra à leur naissance auraient pu provenir de Syrax. On sait que cette dernière a pondu plusieurs pontes de dragons, et que Point du jour, le dragon de Rhaena, est confirmé comme l'un des descendants de Syrax. Puisque Rhaenyra montait Syrax, il est raisonnablement supposé que les œufs de Syrax étaient ceux donnés aux enfants.