House of the Dragon : déjà quatre saisons prévues ?

"House of the Dragon", la série spin-off de "Game of Thrones" est bien partie pour avoir droit à une saison 3 et même une saison 4 d'après les récentes informations partagées par George R.R. Martin. La Danse des dragons ne fait que commencer !

House of the Dragon revient bientôt

La première saison de House of the Dragon a été extrêmement bien accueillie par les fans de Game of Thrones. Pourtant, la marche était haute ! Passer après une des séries les plus populaires de l'histoire, en se concentrant sur des événements ayant eu lieu plusieurs siècles avant n'était pas une mince affaire. Mais les fans se sont passionnés pour les intrigues complexes qui ont mené à la guerre de succession au sein de la dynastie Targaryen.

Selon les dernières informations, la saison 2 promet d'être encore plus intense. George R.R. Martin lui-même a teasé un début de saison chargé en émotions, promettant aux fans des nouveaux épisodes particulièrement éprouvants. La guerre de succession, surnommée "La Danse des Dragons", sera au cœur de cette nouvelle saison, explorant les dynamiques complexes et les luttes de pouvoir qui mèneront à la chute des Targaryen, avec d'un côté le clan des verts, mené par Alicent, et le clan des noirs, mené par Rhaenyra et Daemon Targaryen.

Deux saisons de plus ?

L'œuvre de George R.R. Martin sur laquelle se base House of the Dragon est moins dense que Game of Thrones. Il s'agit des deux tomes de Feu & Sang parus en 2018. Ce spin-off sera donc évidemment moins long que la série originale qui compte huit saisons. Toujours d'après les informations partagées par George R.R. Martin sur son blog personnel, une saison 3 et une saison 4 sont actuellement en discussion du côté d'HBO.

J'ai (...) passé deux jours enfermé dans une pièce avec Ryan Condal et son équipe de scénaristes (Sara Hess, Ti Mikkel, David Hancock et Philippa Goslett) pour discuter des troisième et quatrième saisons de "House of the Dragon". Ces discussions étaient animées et amusantes, et nous avons accompli un bon travail, bien que deux jours n'étaient clairement pas suffisants. Il y a tant de choses à aborder que je ne suis pas sûr que vingt jours auraient suffi.

La saison 2 ne conclura donc pas la fameuse "Danse des Dragons" et conservera de la matière pour tenir les spectateurs en haleine. Elle sera diffusée dès l'été prochain.