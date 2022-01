How I Met Your Father : quand sera diffusée la série en France ?

"How I Met Your Father", le spin-off de "How I Met Your Mother", arrivera en France sur Disney+. La série sera diffusée le 9 mars chez nous, soit deux mois après les Etats-Unis.

Un spin-off pour How I Met Your Mother

En 2005 débutait la série How I Met Your Mother. Dedans, Ted Mosby racontait à ses enfants ses aventures du passé lorsqu'il était un jeune adulte. Une longue histoire avec la promesse, à la fin, qu'ils sauront comment il a rencontré leur mère. Mais avant cela, c'est le quotidien amusant de Ted et ses amis Robin, Marshall, Lily et Barney qui nous est présenté. Suivant le même concept, un spin-off nommé How I Met Your Father a été développé. Cette fois, c'est à Hilary Duff de mener le show en interprétant Sophie, qui raconte à son fils ses difficultés à trouver l'amour en 2021.

How I Met Your Father ©Hulu

Aux côtés de la comédienne révélée par Lizzie McGuire, on retrouvera Chris Lowell, Francia Raisa, Tien Tran, Suraj Sharma et Tom Ainsley, tandis que Kim Cattrall prête sa voix à la Sophie du futur qui raconte cette histoire à son fils. Dans la série originale, cette voix off était portée par Bob Saget, décédé le 9 janvier 2022.

Où et quand voir How I Met Your Father ?

Si la première série avait été diffusée par CBS aux Etats-Unis, How I Met Your Father est de son côté proposé par Hulu. Le service n'est pas disponible en France mais est détenu en majorité par Disney. C'est donc sur Disney+ qu'on pourra découvrir ce nouveau programme. Une information confirmée via un communiqué de presse de Disney, qui a également précisé la date de diffusion : le 9 mars. Soit quasiment deux mois après la diffusion du premier épisode aux Etats-Unis (18 janvier). Pour le moment, Hulu a commandé dix épisodes. Le dernier sera diffusé le 15 mars. On ne sait pas encore si Disney+ mettra à disposition la quasi-totalité des épisodes dès le 9 mars ou s'il faudra faire avec un épisode par semaine.