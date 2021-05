HPI : la scénariste donne des infos sur la saison 2

Les premiers épisodes de "HPI" ayant cartonné sur TF1, la série aura droit à une suite. Et la co-créatrice du show a donné des détails sur ce que l’on peut s’attendre à voir dans le deuxième chapitre.

HPI, la nouvelle série policière de TF1 qui cartonne

Lancée le 29 avril dernier, HPI est la nouvelle série phare de TF1. On y suit Morgane, une mère de trois enfants. Femme de ménage au tempérament énergique, elle a la particularité d’avoir un QI de 160. Un soir, alors qu’elle fait le ménage dans un commissariat, elle se penche un peu par hasard sur un dossier d’enquête. Après l’avoir étudié, elle résout vite l’affaire. Bluffée par ses prouesses, la police lui propose alors un poste de consultante. Mais Morgane déteste les conventions… Et les flics !

Depuis qu’elle a été lancée sur TF1, HPI fait un carton. Les deux premières soirées de diffusion ont permis à la chaîne de réaliser ses meilleurs résultats d’audience pour ce type de programmes depuis 2007. Le show français est même parvenu à se hisser sur la troisième marche du podium des fictions européennes en termes d’audiences, derrière l’Allemande Tatort et la britannique Line of Duty. Sans surprise, on apprenait il y a une semaine qu’une deuxième saison était officiellement commandée. Et la co-créatrice de la série s’est exprimée sur ce qui attend le personnage joué par Audrey Fleurot dans la suite.

Une saison 2 qui laisse beaucoup de libertés

Première s’est entretenu avec Alice Chegaray-Breugnot, la co-créatrice de HPI, sur ce que nous réserve la suite de la série. Celle-ci a d’abord révélé que l’écriture de cette nouvelle saison a déjà débuté depuis un moment. Les scénaristes avaient anticipé un éventuel renouvellement du show :

On est en écriture depuis déjà pas mal de temps pour la saison 2 de HPI. Parce que si la série continue et qu'on s'installe dans une saisonnalité, il faut pouvoir être là au rendez-vous d'avril prochain !

La co-créatrice du show précise que la suite de HPI gardera évidemment le côté comique de la première saison, qui a tant plu aux spectateurs. Mais elle se permettra aussi de prendre des libertés et d’explorer de nouvelles idées dans les enquêtes :

Je trouve que la série a une élasticité très forte. Sur les enquêtes, on peut se permettre beaucoup de choses. Aller dans des genres différents. Faire des enquêtes très urbaines à Lille, où se déplacer dans tout le Nord ou le Pas-de-Calais, aller à la plage etc. La seule limite, c'est de trouver des enquêtes où l'humour peut exister. Il ne faut pas quelque chose de trop violent ou de trop dark. On ne veut pas perdre ce qui fait l'âme de HPI.

Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) -HPI © Philippe Le Roux/Itinéraire Productions/TF1

Des épisodes à la WandaVision ?

On peut aussi s’attendre à retrouver le côté méta de la série, que Chegaray-Breugnot apprécie particulièrement, dans le deuxième chapitre. La co-créatrice a aussi donné quelques détails sur des idées potentielles qui pourraient se matérialiser dans la saison 2 de HPI. Et on pourrait avoir droit à des épisodes directement inspirés d’autres séries et films cultes :

Dans la saison 2, j'essaye de travailler un concept par épisode. Un épisode Cold Case par exemple ! Qu'est-ce que ça fait un épisode Cold Case avec Morgane, sachant qu'on n'a pas de flashbacks dans la série et que tous les flashs sont des projections dans sa tête ? Qu'est-ce que ça donne un épisode Cold Case avec des flashs imaginés par Morgane ? On a aussi envie de faire un épisode avec un peu de fantastique ou du surnaturel. Ou un épisode Casino, avec Morgane qui se croit dans Ocean's Twelve... J'ai essayé de me lister les passages obligés du polar et voir comment, nous, on pouvait s'en amuser et le faire à notre sauce.

L’idée de s’inspirer d’une série ou d’un film différent à chaque épisode rappelle WandaVision, qui a cartonné lors de sa récente diffusion sur Disney+. On peut donc se montrer curieux de découvrir le résultat si les scénaristes d’HPI vont au bout de leurs idées et nous proposent une adaptation française de ce concept.