HPI : la série de TF1 bat des records historiques pour la chaîne

Après une première saison déjà phénoménale, la série "HPI", grand succès en France et à l'étranger, confirme la tendance. En effet, les deux premiers épisodes de la saison 2 ont établi des performances historiques pour TF1.

HPI, série à haut potentiel d'audience

La deuxième saison de la série HPI, portée par Audrey Fleurot dans le rôle de Morgane Alvaro, a débuté le 12 mai à raison de deux épisodes chaque jeudi soir, et jusqu'ici les affaires marchent pour TF1. En effet, les enquêtes de la consultante au "haut potentiel intellectuel" pour la PJ de Lille, au bout des quatre premiers épisodes, attirent les téléspectateurs en nombre par millions. Des chiffres record pour TF1, qui a ainsi annoncé un lancement historique.

Si les deux premiers épisodes de la saison 2 de HPI diffusés le 12 mai 2022 ont rassemblé un peu moins de téléspectateurs que l'année dernière pour la première saison (environ 9,2 millions contre 8,5), la part de marché a été plus importante pour la saison 2, avec 42,7% de part de marché. Une performance record qui en fait donc la meilleure audience de l'année et meilleure audience pour une série française depuis 15 ans.

Il faut ajouter à ça une belle performance sur les visionnages en replay.

Une petite baisse mais toujours en première place

Les deux épisodes du 19 mai 2022 ont fait un peu moins bien, affichant tout de même une moyenne de 7,4 millions de téléspectateurs et une part de marché de 37,9%, ce qui lui a permis de se placer à la première place de la soirée, loin devant Top Gun sur M6, qui a attiré 12,2% du public. Audrey Fleurot plus forte que Tom Cruise, ça a quand même de l'allure !

HPI ©TF1

Après un lancement en fanfare, ces chiffres confirment donc malgré cette légère baisse qu'avec Morgane Alvaro et Adam Karadec (Mehdi Nebbou) TF1 tient là un vrai phénomène de télévision, et que HPI devrait bien faire encore tomber d'autres records. Avec ce succès et l'adhésion massive du public, une saison 3 est déjà officialisée.