Hunters : la série Amazon aura une saison 2

Amazon Studios vient de renouveler "Hunters" pour une deuxième saison. On ne sait pas encore quand la série sur les chasseurs de Nazis reviendra sur le petit écran, puisqu’aucune date n’a été communiquée.

L’histoire de Hunters

Hunters suit un groupe de chasseurs de Nazis dirigé par un rescapé d’Auschwitz et vivant à New York en 1977. Connu sous le nom de Hunters, ces derniers ont découvert que des centaines de hauts dignitaires Nazis vivent parmi eux et complotent pour créer un IVème Reich au sein même des États-Unis. Les Hunters se lancent alors dans une chasse sanglante pour les amener en justice et les empêcher de commettre un nouveau génocide.

Hunters a été créée par David Weil, qui a été inspiré par les récits de sa grand-mère, elle-même une survivante de l’Holocauste. Jordan Peele, le réalisateur de Get Out, fait partie des producteurs exécutifs de la série. Celle-ci est portée par Al Pacino, Logan Lerman et Jerrika Hinton, qui jouent les trois principaux membres du groupe de chasseurs. On retrouve aussi au casting Lena Olin, Saul Rubinek, Carol Kane, Josh Radnor, Greg Austin, Tiffany Boone ou encore Louis Ozawa Changchien.

Le créateur de Hunters réagit au renouvellement de la série

David Weil a réagi à l’annonce d’Amazon de donner à Hunters une saison 2, avec des propos relayés par Deadline:

Je suis plus que reconnaissant envers Jen et la famille d’Amazon pour leur extraordinaire et continuel support d’Hunters. Tout comme notre magnifique casting, notre incroyable équipe de production, et nos brillants scénaristes et producteurs, je suis plus que jamais impatient de partager le prochain chapitre de la saga Hunters avec le monde.

À en croire le créateur de la série, on devrait donc logiquement retrouver le casting de la première saison dans la suite d’Hunters. Il devrait en être de même pour l’équipe derrière la caméra.

La patronne d’Amazon Studios admirative de l’idée de David Weil pour Hunters

Jennifer Salke, la patronne d’Amazon Studios, s’est elle aussi exprimée à l’annonce de la nouvelle, louant l’idée originale de Weil pour l’intrigue de la série :

Avec Hunters, la vision osée et l’imagination sans peur de David Weil ont alimenté une première saison palpitante, pleine de retournements de situation et bourrée d’action qui a intéressé les clients de Prime Video à travers le monde. Nous sommes très heureux du fait que David, Jordan et les Hunters soient de retour avec nous pour plus d’aventures.

Donner une deuxième saison à Hunters reste risqué, puisque le sujet traité dans la série est délicat à aborder. On se souvient de la grosse polémique engendrée par la diffusion de la première saison, au début de l’année. On verra si Weil arrive à mettre tout le monde d’accord avec son deuxième chapitre.