I Know This Much Is True (HBO) : un teaser pour la série avec Mark Ruffalo

Le réalisateur de « The Playe Beyond The Pines », Derek Cianfrance, s’était fait discret ces derniers temps. Il revient avec une mini-série pour la prestigieuse chaîne HBO et offre à Mark Ruffalo deux rôles. Découvrez la bande-annonce de « I Know This Much Is True » !

Le cinéma de Derek Cianfrance nous a fait tomber sous son charme en l’espace de deux films. Blue Valentine puis l’ambitieux The Place Beyond the Pines ont installé le réalisateur américain comme un nom à suivre absolument. Quand bien même si Une vie entre deux océans a été une légère déception, on espérait qu’il revienne vite aux affaires.

Quatre ans après, Cianfrance va signer son retour, avec une série pour HBO. Rien que cet argument doit être suffisant pour susciter de l’attente. La chaîne laisse à ses auteurs une grande liberté et a le don pour dénicher des projets de grande qualité. Que le metteur en scène trouve un moyen de prolonger ses obsessions dans ce cadre nous enchante au plus haut point. Sa série s’appelle donc I Know This Much Is True et se base sur le livre La Puissance des vaincus de Wally Lamb.

Mark Ruffalo se dédouble dans I Know This Much Is True

Au casting, un homme que l’on peut voir en ce moment en salle dans Dark Waters : Mark Ruffalo. Il n’est pas monté à bord pour rien puisqu’il va incarner deux frères en même temps. Comme James Franco dans The Deuce (autre création HBO), l’acteur va s’essayer à cet exercice compliqué. I Know This Much Is True narre la relation entre Dominick Birdsey et son frère Thomas, atteint de troubles mentaux. Quand leur mère décède, il devient le seul qui peut le protéger de ce monde inadapté à son caractère. Dominick va faire un douloureux chemin introspectif dans les arcanes de sa famille pour comprendre d’où provient la déficience de son frère. Une histoire de fraternité, sur la puissance des liens du sang et sur la responsabilité qu’ils impliquent. On ressent ce que Cianfrance a pu aimer dans cette histoire, lui qui a construit The Place Beyond the Pines comme une tragédie familiale bouleversante en trois actes.

La bande-annonce nous vend un Mark Ruffalo touchant et en grande forme. Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Imogen Poots et Melissa Leo complètent la distribution. On patientera jusqu’au lancement le 27 avril prochain pour voir si notre enthousiasme se confirme mais, pour ne pas changer, HBO a l’air de frapper très fort. I Know This Much Is True sera disponible chez nous via OCS en US+24.