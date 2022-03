Ici tout commence : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisode 345 à 348)

Des événements marquants se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Tromperies, disputes, amours, challenges, on revient sur toute l'actualité de l'institut Auguste Armand. (Attention SPOILERS épisode 348)

Jasmine doit se faire interner

Jasmine fait un gros blocage avec la viande dans Ici tout commence. Plusieurs élèves mènent un combat pour intégrer plus de plats et de menus végétariens à l'institut Auguste Armand. Jasmine prend ce projet très à cœur à tel point qu'elle exaspère les professeurs et ses camarades. Comme à son habitude, elle a encore dérapé en étant complétement animée par ses pulsions. La jeune apprentie a jeté une pierre au visage du directeur. Il faut dire que Jasmine souffre de troubles bipolaires. Ses amies et en particulier Anaïs, tentent de la couvrir, quitte à se faire accuser à sa place.

Ici tout commence ©TF1 Production

Cette situation n'a pas duré très longtemps puisque la jeune femme a décidé d'assumer son acte et de se dénoncer auprès du chef Teyssier. Ce dernier, l'a donc mis à l'épreuve avec un examen qui consiste à découper une volaille. Si elle échoue, elle sera immédiatement renvoyée. Sans surprise, Jasmine perd complétement le contrôle et s'emporte violemment, avec le couteau en main. Après de longues discussions, l'équipe pédagogique a décidé de la garder à l'institut, uniquement si elle se fait suivre dans un hôpital psychiatrique. Malheureusement, cette dernière, en a décidé autrement, et à la fin de l'épisode de vendredi, elle annonce à Anaïs qu'elle refuse de se faire interner.

Marta surprend Théo et Célia

Depuis plusieurs jours déjà, Théo flirte avec Célia. Ils n'arrivent pas à se contrôler, dès qu'ils se croisent, les deux amants se sautent dessus. Marta, de son côté, souhaite à tout prix avoir un bébé avec Théo. Cependant, le jeune homme n'est pas prêt du tout à s'engager et préfère retrouver Célia en douce. Il décide même de faire "un break" avec Marta afin de réfléchir à leur relation et de peut-être s'engager avec Célia.

Ici tout commence ©TF1 Production

Marta ne comprend pas ce changement de comportement et commence à avoir des doutes sur la fidélité de son copain. Ce qui devait arriver, arriva, la jeune femme surprend Théo dans les bras de Célia. Elle est complètement abasourdie par cette découverte. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de sa meilleure amie, Charlène.

Tom est papa ?

Tom est un élève très discret et on ne sait pas grand chose sur sa vie, mis à part qu'il aime faire des vidéos sur YouTube et qu'il a dû fermer sa chaîne à cause d'un harceleur. Cette semaine, le jeune apprenti cuisinier a reçu un colis, mais malheureusement le facteur l'a laissé à Enzo. Sans surprise, ce dernier l'a ouvert et a découvert un maillot avec l'inscription "Papa". Très moqueur, Enzo vient taquiner son camarade, en lui demandant s'il est père.

Mais la réaction de Tom est surprenante, il se braque et affirme que c'est son petit frère qui l'appelle comme ça. Ambre, qui assiste à la scène, se pose des questions et enquête à ce sujet avec Enzo. Les deux amis découvrent que Tom et fils unique et qu'il ment. Par la suite, Tom va s'expliquer et avouer qu'il a tissé un lien très fort avec l'un de ses abonnés. Un petit garçon qui l'idéalise et le voit comme un père. L'ancien Youtubeur continue de communiquer avec lui et essaie de subvenir à ses besoins.

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence, diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.