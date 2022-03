Ici tout commence : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisodes 355 à 359)

Des événements marquants se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Tromperies, disputes, amours, challenges, on revient sur toute l'actualité de l'institut Auguste Armand. (Attention SPOILERS épisode 359)

Ici tout commence : grève de la faim

Cette semaine a été riche en rebondissements dans Ici tout commence, et c'est le moins qu'on puisse dire ! Souleymane a décidé de se battre pour que Deva, qui a été arrêtée à cause de ses faux papiers, reste en France et ne soit pas renvoyée dans son pays. Le jeune homme a (enfin) décidé de lui dévoiler ses sentiments, avec un bel acte d'amour. C'est vrai qu'il faut être sacrément amoureux pour s'engager dans une grève de la faim. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour attirer l'attention des médias et faire réagir la police.

Heureusement, il peut compter sur le soutien d'Eliott, qui est toujours là pour prêter main-forte à ses camarades. Les deux jeunes hommes mettent leurs vies en danger et sont très vite affaiblis. La police décide donc d'agir plus vite que prévue. Deva est immédiatement arrêtée, pour se faire expulser dans les heures qui suivent. Mais, comme on pouvait s'en douter, l'état de santé de Souleymane se détériore et il fait un malaise. La procédure est donc en pause, pour notre plus grand plaisir.

Ici tout commence @TF1 Production

Bizarrement, le chef Teyssier décide d'agir et invite le préfet à venir manger au Double A. Deva devra donc lui cuisiner un plat et tenter de le convaincre. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, sauf pour Lionel évidemment, qui souhaite à tout prix que la jeune femme soit renvoyée dans son pays ! On peut déjà imaginer tout ce qu'il va tenter de mettre en place pour saboter son plat...

La relation secrète de Tom et Florence

On en sait enfin plus sur la nature de la relation entre Tom et Florence ! Il est évident que Tom cache quelque chose qui le met mal à l'aise. Florence décide donc de lui rendre visite à L'institut. Très vite, on comprend que le jeune homme entretient une relation amoureuse avec elle et cela semble durer depuis plusieurs années. Il est bien évidemment gêné, et ne souhaite pas que ses camarades soit au courant et encore moins Ambre, avec qui il était en couple récemment. Il se noie donc dans le mensonge et cache la vérité aux deux femmes.

De son côté, Lena, la fille de Florence, voit bien que Tom cache quelque chose. Elle décide de mener son enquête et questionne donc Solal qui a l'air de bien connaître le jeune homme. Toujours très spontané, le cuisinier de La Table des Rivière, avoue que Tom a brisé son couple en sortant avec sa petite copine, Ambre. Lena est sous le choc, elle découvre donc que Tom est infidèle à Florence... Sans surprise pour les téléspectateurs, puisque Tom est présenté dès le début comme un coureur de jupons.

Le kebab revisité d'Enzo !

Enzo a réalisé un kebab, dont il très fier. Même s'il s'est avéré que sa réalisation était très bonne, la cheffe Guinot n'a pas trouvé le plat assez élaboré et gastronomique pour être présenté au Double A. Mais comme Enzo en fait continuellement qu'à sa tête, le jeune apprenti à servie en douce son kebab à un habitué du restaurant. Ce dernier a adoré le plat et la même exposé sur les réseaux sociaux.

Ce qui devait arriver arriva. Le lendemain, une cliente demande le fameux kebab. Teyssier est évidemment en rogne (pour changer). Il ne souhaite pas que le restaurant prestigieux de l'institut se transforme en "kebab du coin". Cependant, même s'il ne le montre pas, le chef a apprécié le plat. De son côté, en douce, il prépare cette recette de kebab revisité et se fait pincer par Constance et Charlène. Alors, allons-nous voir ce plat dans le menu du restaurant ?

À suivre dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30