Ici tout commence : Clément Rémiens, son départ de la série est mûrement réfléchi

Le comédien Clément Rémiens qui incarne Maxime dans la série TF1 "Ici tout commence" a récemment annoncé son départ. Un changement radical qui ne sera pas sans conséquences pour le feuilleton qui compte bien préparer correctement sa sortie. La productrice du show a évoqué l'avenir de la série sans ce personnage phare.

Ici tout commence : de nouveaux horizons pour Clément Rémiens

Après avoir incarné plus de quatre ans le personnage Maxime Delcourt dans le feuilleton Demain nous appartient et plus d'un an dans le spin-off Ici tout commence, le comédien Clément Rémiens fait ses adieux aux deux feuilletons quotidiens. Il a annoncé la nouvelle à La Voix du Nord :

Au bout quatre ans de travail avec le personnage de Maxime, j'ai décidé d'arrêter. Je suis très content de tout ce qui s'est passé mais c'est le rush tout le temps, on n'arrête pas de bosser... et j'ai besoin de voir autre chose.

Le jeune comédien a besoin de prendre le large, une décision que la production du feuilleton Ici tout commence a très bien comprise et acceptée. La décision du jeune homme a été mûrement réfléchie. À la fois surprises et émues, les équipes ont entendu ses arguments et trouvent cela humain et cohérent d'avoir envie de changement après son début de carrière fulgurant. Au départ, Clément Rémiens faisait partie des têtes d'affiche, mais désormais la série est devenue chorale, offrant ainsi des rôles plus ou moins importants à d'autres comédiens. Avertis plusieurs mois à l'avance, la production et les scénaristes ont pu prévoir une sortie digne de ce nom pour Clément Rémiens.

Un départ qui ne sera pas sans conséquences

Sarah Farahmand, la productrice de Ici tout commence a expliqué dans les colonnes de Télé Loisirs que le départ du comédien se ferait après Noël. Cela se passerait donc en début 2022, et serait en lien avec l'arrivée du chef Michel Sarran, dans son propre rôle, dans le programme. Elle déclare :

Je peux vous annoncer qu'il va y avoir au sein de l'institut un concours inter école. Pour la première fois, d'autres écoles vont se joindre à cette compétition très prestigieuse. Maxime est choisi pour représenter l'institut Auguste Armand. Et c'est au cours de cette intrigue-là, dans laquelle on verra aussi Michel Sarran, que va pour lui se poser la question de partir. De nombreux élèves et profs seront très émus de le voir partir. Même Teyssier !

Evidemment, le départ de Clément Rémiens va avoir un impact sur la série, car il était le fil conducteur de beaucoup d'histoires. Mais il faut noter que le feuilleton jouit d'un casting haut en couleur et beaucoup d'autres personnages sont populaires et adorés par les fans. Depuis quelque temps, le personnage de Maxime est moins présent et n'est pas inclus dans toutes les arches. Les téléspectateurs s'habituent donc, petit à petit, à l'absence du comédien qui n'est plus au centre de tout.

Heureusement, Clément Rémiens reviendra dans Demain nous appartient, la série d'origine, le temps d'une dernière arche événement qui lui sera consacrée. Après cela, le comédien quittera Sète et tous ses collègues.