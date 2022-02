Ici tout commence : Lucia Passaniti (Noémie) quitte le feuilleton de TF1

Certains fans de la série "Ici tout commence" ont pu le remarquer, Noémie n'est pas présente dans le nouveau générique du feuilleton TF1. En effet, la comédienne Lucia Passaniti a décidé de quitter le programme. Son personnage aura donc droit à une dernière belle intrigue.

Ici tout commence : un départ inattendu

Après le départ de Clément Rémiens, l'interprète de Maxime, c'est au tour d'un autre personnage phare de faire ses adieux. Il s'agit cette fois-ci de Noémie Matret, l'ancienne prof d'EPS de l'institut, incarnée par la comédienne Lucia Passaniti. Les fans les plus assidus du feuilleton quotidien Ici tout commence, auront bien évidemment remarqué l'absence de ce personnage dans le nouveau générique diffusé pour la première fois le 1er février.

En effet, Lucia Passaniti, qui figurait dans toutes les anciennes versions du générique, en est désormais absente. Des questions restent en suspens... Noémie sera-t-elle simplement moins présente dans les intrigues ? Allait-elle s'absenter seulement pour quelque temps ? Malheureusement, il n'en est rien, puisque la comédienne quitte définitivement la série TF1.

Bye bye Noémie

Après quasiment un an et demi passé dans la peau de Noémie, Lucia Passaniti ne fera plus partie du casting du programme d'ici quelques semaines. D'après TF1 ce départ s'effectue à la demande de la comédienne. Elle souhaite s'en aller, sans doute pour se consacrer à d'autres projets. Les aficionados du feuilleton n'ont pas à s'inquiéter pour autant. Noémie n'est pas vouée à une fin dramatique, ce personnage ne va pas mourir, bien au contraire. La jeune femme aura droit à une dernière belle intrigue durant tout le mois de février.

Noémie (Lucia Passaniti) - Ici tout commence ©TF1 Production

L'avenir de Noémie sera remis en question dans les prochains épisodes. La jeune femme va recevoir une offre pour La Table des Rivière, le restaurant qu'elle dirige. Quel choix va-t-elle faire ? Comment Gaëtan va accueillir cette nouvelle ? Beaucoup de questions se posent... Une chose est sûre, sa sœur Stella, avec qui elle s'était disputée, va réapparaître dans la série. Évidemment, elle souhaite se réconcilier avec Noémie. Mais comment vont se passer ses retrouvailles ?

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.