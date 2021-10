Ici tout commence : replay de la semaine en avance (Ep 251 à 255)

CinéSéries revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Tromperies, disputes, amours, challenges, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à l'institut Auguste Armand (Attention SPOILERS épisode 255 de vendredi).

Ici tout commence : le retour de Ludivine

Ludivine est de retour dans Ici tout commence. La jeune fille a terminé son stage à Aix-en-Provence et revient désormais chez son frère. Elle compte bien travailler de nouveau avec Noémie à "La Table des Rivière". L'ancienne apprentie veut également aider Stella à faire ses vidéos de fitness, elle demande donc à son frère Gaëtan d'y participer. Ce dernier est très mal à l'aise. En effet, il a échangé un baiser avec Stella il y a peu. La jeune femme n'arrive pas l'oublier et n'hésite pas à lui faire comprendre.

Ludivine insiste lourdement, et elle finit par sentir le malaise de son frère qui est de plus en plus irritable. Il décide même de quitter le tournage d'une vidéo. Après cela, Ludivine discute avec son frère qui finit enfin par lui expliquer la situation. Il évoque le baiser échangé avec Stella et ajoute qu'il ne ressent absolument rien pour elle et qu'il est toujours autant amoureux de Noémie. Pourtant, il reste une certaine ambiguïté dans l'air...

Ici tout commence ©TF1 Production

Le père de Naël est à l'institut

Jasmine s'installe chez les Latour afin d'avoir un environnement favorable pour Naël. Elle peut désormais garder le petit, mais son comportement n'est pas rassurant. En effet, Clotilde l'a retrouvé en train de hurler sur le bébé. Tout le monde s'inquiète car Jasmine ne prend pas son traitement pour sa bipolarité. De ce fait, Rose décide de lui demander qui est le père. Jasmine a besoin de le prévenir pour avoir un soutien supplémentaire.

Plus tard, dans la journée, elle essaie de parler à Greg. Eliott, son petit-ami, sent bien qu'il y a quelque chose de bizarre. Greg a couché l'été dernier avec Jasmine, il y a donc une possibilité qu'il soit le père du bébé. Il ne cesse de cogiter, et veut avoir une réponse à cette question. Eliott et Greg retrouvent donc Jasmine, qui finit par avouer qu'il est bel et bien le père de Naël.

Salomé perd son sang-froid

Salomé a récemment découvert que Maxime était encore en binôme avec Ambre. Effectivement, c'est Louis qui organise les cours et qui se fait un malin plaisir de les mettre ensemble pour les embêter et rendre folle de rage Salomé. Ce qui a l'air de fonctionner. La jeune fille ne supporte pas de voir Maxime avec Ambre. Elle pense qu'il est amoureux d'elle. Du coup, elle ne rate pas une occasion pour s'en prendre à Ambre.

Salomé supervise l'un des services. Elle ne fait aucun effort pour aider Ambre qui est en première année. En plein coup de feu, elle lui ordonne d’apporter une assiette à la table 5, sans la prévenir que celle-ci est brûlante. La jeune apprentie se brûle et file immédiatement à l'infirmerie. Cette dernière a très vite compris que Salomé l'a fait exprès. Maxime apprend cela et tente d'obtenir des explications. Il lui signale qu'elle est allée beaucoup trop loin. Son amie, Anaïs essaie également de la clamer et la dissuade de continuer ce petit jeu de vengeance avec Ambre.