Industry : une bande-annonce tendue pour la série HBO

Le monde la finance n'est pas réputé pour être très sain et sans stress. La nouvelle série d'HBO, "Industry", nous plonge dans ce milieu compétitif, truffé de requins. La bande-annonce promet une ambiance tendue, sur un fil, où les nerfs vont être mis à rude épreuve.

Industry : c'est quoi cette nouvelle série ?

Quand il y a de l'argent en jeu, l'homme est un loup pour l'homme. S'il vous fallait une autre preuve pour vous en convaincre, la série Industry d'HBO devrait faire le job. Cette création de Mickey Down et Konrad Kay narre l'arrivée de la jeune Harper (Myha’la Herrold) dans une entreprise britannique du monde de la finance, à Londres. Sans véritable expérience professionnelle mais diplômée, elle veut être jugée sur ses capacités. Il faudra plus que ça pour survivre dans cet environnement qui peut vite devenir toxique. Pression des supérieurs, du résultat, compétitivité et de nombreuses heures passées devant les écrans seront les composants de ce travail qui n'est pas à la portée de tous. L'héroïne va le découvrir avec plus ou moins de réussite. Sa santé mentale pourrait en prendre un coup...

Excès et tension dans la bande-annonce

Il ne faut guère plus d'une petite minute et vingt secondes pour comprendre qu'Industry va coller une sacrée pression en étant une immersion sans concession. Sur leur lieu de travail, ces jeunes aux dents aiguisés vont subir des humiliations des managers et la tension semble permanente. Pour essayer de ne pas craquer, la prise de substances illicites semble être monnaie courante et tous les moyens sont bons pour garder son esprit en alerte. La série se veut assez réaliste sur la description du lieu de travail mais elle devrait offrir quelques bouffées d'oxygène aux téléspectateurs comme aux personnages. On peut voir plusieurs scènes qui se déroulent en dehors de l'entreprise, avec des moments de fête pour décompresser, des relations qui se nouent. Sur la mise en scène, on sent que l'on va alterner entre une approche très franche et des moments où la stylisation sera plus poussée, épousant ainsi les états mentaux des personnages - un peu comme dans Euphoria.

Ça promet et HBO nous déçoit que très rarement avec ses productions. La saison de 8 épisodes sera lancée le 9 novembre prochain. La France pourra suivre ça chez OCS, en US+24, dès le 10 novembre.