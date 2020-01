Insecure : une date et un teaser pour la saison 4

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Insecure

Alors que la saison 3 a été diffusée en 2018, la saison 4 de « Insecure » arrivera enfin en 2020. HBO a dévoilé un premier teaser pour nous remettre dans le bain aux côtés d’Issa Rae, et une date de diffusion.

Alors que sur FX Donald Glover s’est révélé avec Atlanta, Issa Rae fait de même sur HBO avec Insecure. Les deux séries ont des points communs. Toutes les deux ont été lancées en 2016, et portent en elles la personnalité de leurs auteur.e.s qui interprètent le rôle principal. Et enfin, les deux shows représentent un groupe d’Afro-américains avec leurs problèmes de trentenaires.

Dans Insecure on suit donc Issa, une jeune femme afro-américaine qui remet en question sa vie sociale et professionnelle. Une série intelligente, drôle et bien écrite qu’on apprécie particulièrement chez CinéSéries.

Les mésaventures d’Issa continuent avec Insecure saison 4

Et visiblement nous ne sommes pas les seuls puisque HBO a dévoilé un premier teaser de la saison 4 de Insecure. On y retrouve Issa qui, comme souvent, se laisse emporter par son imaginaire. Récurrence de la série, on la voit devant un miroir se lancer dans un rap endiablé, avant que la réalité ne la rattrape et quelle craque sa tenue.

Une bonne manière de nous remettre dans le bain et de nous préparer à cette nouvelle saison, qui sera diffusée à partir du 12 avril sur HBO et en US+24 sur OCS.