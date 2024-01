Après le succès de Double piège, une ancienne série d'Harlan Coben remonte dans le top 10 Netflix

Alors que "Double piège" a immédiatement cartonné sur Netflix, une autre série d'Harlan Coben, mise en ligne il y a quatre ans, a de nouveau attiré les abonnés.

Double piège, un bon coup de pub pour Intimidation

Harlan Coben et Netflix, c'est une histoire qui marche. L'auteur de romans policier, à qui on doit notamment Ne le dis à personne (2001) adapté par Guillaume Canet en 2006, est pour le moins prolifique, publiant presque un livre par an depuis 2001. Son succès a logiquement intéressé la plateforme de streaming qui a voulu adapter ses œuvres. L'auteur et Netflix ont ainsi passé un deal en 2018 pour que 14 de ses romans soient transposés en séries ou en films.

De là sont nées les séries Dans les bois (2020), Innocent (2021) ou encore Disparu à jamais (2021). Et la dernière en date, Double piège (en ligne depuis le 1er janvier 2024), est un véritable carton. Le show a passé plusieurs semaines en tête du top 10 Netflix en France. Et à l'étranger, le succès est également au rendez-vous. Mais la série portée par Michelle Keegan aura visiblement profité à d'autres puisque, ces derniers jours, une ancienne série toujours tirée d'un roman Harlan Coben est remonté dans ce fameux classement. Il s'agit d'Intimidation, qui avait été mise en ligne quatre ans plus tôt, le 30 janvier 2020.

Richard Armitage face à Hannah John-Kamen

Dedans, on y retrouve Richard Armitage, un habitué des productions de l'auteur américain. Il y joue Adam Price, un homme qui mène une vie de rêve avec son travail qui lui convient, une femme qu'il aime et deux enfants merveilleux. Mais son monde est bouleversé lorsqu'une jeune femme l'aborde au bar du club de football de son fils. Cette dernière, qui se présente comme "L'Inconnue" (The Stranger en VO) lui annonce que deux ans auparavant, son épouse a menti sur sa grossesse avant de prétendre avoir perdu l'enfant. Une révélation qui va le secouer et le plonger dans une spirale de mystères et de conspirations.

Hannah John-Kamen - Intimidation ©Netflix

Comme dans la majorité des œuvres d'Harlan Coben, les rebondissements sont nombreux dans Intimidation tandis que le passé des protagonistes est révélé aux spectateurs. Et quoi de mieux pour tenir en haleine l'audience que de faire disparaître la femme d'Adam Price, tout en gardant secrète, jusqu'à la fin, la véritable identité de "L'Inconnue" ?

À sa sortie, Intimidation avait atteint le top 10 des séries Netflix dans plusieurs pays. Mais depuis peu, la série a donc à nouveau grimpé dans ce classement dans une dizaine de pays, dont la France. De quoi remettre un peu en lumière Hannah John-Kamen, qui joue L'Inconnue, après ses rôles dans Killjoys et Ant-Man et la Guêpe. Elle reprendra d'ailleurs son rôle de Ava Starr / Fantôme dans le film Marvel Thunderbolts, prévu pour le 23 juillet 2025.